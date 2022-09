Elezioni off, quelli che aspettano la Meloni

Parco dei Principi Grand Hotel. A pochi passi da Villa Borghese, a Roma, si sono dati appuntamento ben 500 giornalisti. Di questi 250 non scrivono nemmeno la stessa lingua, in quanto stampa estera. È la sala stampa allestita da Fratelli d’Italia, per seguire in diretta lo spoglio elettorale.

È attesa. Nel senso stretto del termine, perché la maggior parte del tempo si attende, l’avvicendarsi di voci politiche più o meno note, contese in primis dalle reti televisive nazionali. Sono “capannelli” o vere e proprie “tonnare” per tutti gli altri.

Il nostro inusuale racconto è iniziato alle 22 ed è terminato alle 4.30 del mattino - ora di pubblicazione di questo articolo. Ecco com’è andata in questo video.