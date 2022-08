Letta e Meloni d'accordo: "Giù le tasse sul lavoro". Ma su stipendi e rdc le ricette sono diverse

C'è un tema che mette d'accordo Enrico Letta e Giorgia Meloni: il cuneo fiscale. I due leader insistono sulla necessità di tagliare le tasse sul lavoro per aumentare gli stipendi dei lavoratori e far respirare le imprese. I distinguo arrivano invece quando si parla di salario minimo e soprattutto di reddito di cittadinanza. Il centrodestra non ha mai fatto mistero di voler ridisegnare e depotenziare il sussidio grillino, laddove nel campo del centrosinistra contemplano modifiche meno radicali benché definitive "significative" dallo stesso segretario dem.

Al Meeting di Rimini è andato in scena il primo (e ultimo?) confronto di questa campagna elettorale tra i leader dei principali partiti: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Ettore Rosato, Maurizio Lupi e Luigi Di Maio. Si è parlato di energia (ovviamente), ma anche di scuola, di crisi (vera o presunta) dei partiti e anche di lavoro ed economia.

Ciò che è emerso dal dibattito è che sul cuneo fiscale le ricette di Letta e Meloni sono simili, ma su tutto il resto i due schieramenti hanno idee per certi versi agli antipodi (ci arriveremo tra poco).

"Tutto ciò che possiamo mettere va messo per ridurre le tasse sul lavoro" ha detto il segretario del Pd parlando dal palco dell'evento di Comunione e Liberazione. "Serve una scelta shock per avere più contratti a tempo indeterminato e più soldi in busta paga. Far cadere il governo Draghi è stato gravissimo anche perché a fine anno i lavoratori avrebbero avuto uno stipendio in più". Sul punto la leader di Fdi è sulla stessa linea: "L'unico modo" per aumentare gli stipendi " è abbassare la tassazione sul lavoro, "su questo - ha detto - sono d'accordo con Letta".

Salario minimo e lavoro: destra e sinistra hanno idee molto diverse

Ma sul salario minimo le ricette sono diverse. Se per Letta aumentare lo stipendio dei lavoratori non garantiti dai contratti collettivi "è una misura fondamentale" che "va gestita nelle relazioni fra sindacati e imprese nel modo giusto" Meloni glissa perché "parlare solo di salario minimo rischia di non risolvere il problema".

Al contrario "serve un sistema unico di ammortizzatori sociali" oltre che il già citato taglio del cuneo fiscale. Salvini invece propone di detassare straordinari e premi ai lavoratori" e reintrodurre i voucher perché è "meglio un lavoro vero e ben pagato a un non lavoro e al lavoro nero". Il segretario della Lega cita dunque i suoi due storici cavalli di battaglia: la flat tax fino a 100mila euro per le partite Iva (da estendere in un secondo momento ai dipendenti) e Quota 41 che "non è un privilegio" ma "un diritto sacrosanto".

Come il centrodestra vuole cambiare il rdc

Sul reddito di cittadinanza la ricetta leghista è semplice: "Il 70% di chi ha cominciato a prendere il reddito di cittadinanza nel 2019 lo sta prendendo ancora adesso – dice Salvini -, è evidente che qualcosa non funziona. Il 17% dei percettori è disabile o ha un disabile in famiglia: a costoro non va tolto neanche un euro. Coloro che invece sono abili al lavoro, al primo rifiuto perdono qualsiasi tipo di diritto". L'idea della Lega è che parte dei soldi risparmiati con il reddito di cittadinanza vadano a rimpolpare l'assegno unico per le famiglie.

Giorgia Meloni ha una visione analoga. "L'errore del reddito di cittadinanza è che ha messo sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. Il lavoro ha sempre una dignità. Io sono stata insultata per anni perché ho fatto la cameriera ma non sapete quanto mi ha insegnato fare quel lavoro, molto più che stare in Parlamento". Per questo "se vuoi aiutare i ragazzi ad avere un futuro devi dare quelle risorse a chi assume. Il lavoro ha sempre una dignità. Tra stare a casa e lavorare è sempre meglio lavorare".

Così la pensa pure Tajani. "Chi può lavorare deve andare a lavorare". Il coordinatore di Forza Italia cita anche gli "imprenditori della riviera romagnola" che a causa del rdc non avrebbero "potuto assumere dipendenti". E poi si chiede: "È giusto che una famiglia con due figli prenda 1.200 euro di reddito di cittadinanza, più di quanto guadagna un insegnante, un poliziotto o un finanziere?". Sul reddito di cittadinanza la ricetta del centrodestra dunque è quella di erogare il sussidio solo a chi non può lavorare e toglierlo a tutti gli altri.

Letta, la dignità del lavoro e lo stop agli stage non retribuiti

Più in generale la destra insiste sul concetto di dignità del lavoro: a decidere il salario sarà poi l'imprenditore che però deve essere messo nelle condizioni di pagare di più il lavoratore. Una visione, appunto, di destra.

Letta ha un'altra idea: le tasse sul lavoro vanno sì abbassate e anche il reddito di cittadinanza "va cambiato in modo significativo sulla base dell'esperienza", ma è necessaria una legge per tutelare quei lavoratori che hanno redditi bassissimi perché, dice il segretario dem, è anche il salario a dare dignità a un lavoro. Un'altra proposta su cui il Pd insiste molto è l'eliminazione degli stage gratuiti. "Quando parliamo di lotta alla precarietà dobbiamo parlare soprattutto di giovani" spiega. "La domanda che mi ponevano i giovani quando ero a Parigi era sempre la stessa: mi dia una buona ragione per tornare in Italia. L'impegno che ci prendiamo è l'eliminazione dei tirocini gratuiti e degli stage gratuiti che sono la cosa peggiore messa in campo in questi anni in Italia. Lo stipendio è quello che da dignità a ciò che si fa e il primo lavoro deve essere un lavoro ben pagato, non sottopagato".