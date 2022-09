Il candidato del centrodestra Renato Schifani è il nuovo Presidente della Regione Siciliana. Era ormai chiara la vittoria dell’ex Presidente del Senato già quando erano uscite le prime proiezioni con una copertura del 6% quando Schifani era al 37,8%, seguito dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca al 25,8% e gli altri dietro. Alla fine Schifani vince con quasi il 40% dei voti. Infatti quando sono state scrutinate 192 delle 5.295 sezioni elettorali siciliane, Schifani è in testa con il 38,6% ed è seguito da Cateno De Luca, di Sud chiama Nord, (29,8%). Terza Caterina Chinnici, candidata di pd e Centopassi, con il 16,6%. Quarta piazza per il Cinquestelle Nuccio Di Paola (12,7%). Chiudono Gaetano Armao ed Eliana Esposito.

Il voto in Sicilia

Per le elezioni regionali in Sicilia ha votato il 48,62% degli aventi diritto, ovvero 2.249.870 votanti su 4.627.146 elettori. Il dato sull'affluenza del 2022 è superiore a quello di cinque anni fa quando era stata del 46,75%. Le urne si sono chiuse ieri sera alle 23, lo scrutinio per il presidente della Regione e i deputati dell'Ars nelle 5.293 sezioni della Sicilia è iniziato alle 14.

Settanta i deputati dell'Assemblea regionale siciliana che saranno eletti. Così la ripartizione dei seggi: 62 attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5 per cento a livello regionale (16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna); 1 seggio spetta al candidato alla Presidenza della Regione eletto e 1 seggio al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze.

Infine, 6 seggi vengono assegnati all’interno della lista regionale del candidato presidente (cosiddetto listino): si tratta, in sostanza, di una lista bloccata che funziona da premio di maggioranza e consente alla coalizione collegata al Presidente della Regione eletto di ottenere al massimo 42 seggi all'Ars. I seggi a tal fine non utilizzati sono distribuiti, con criterio proporzionale, alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento.