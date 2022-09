L'assessore di Fratelli d'Italia che fa il saluto fascista

Il neo assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, fratello minore di Ignazio, esponente di Fratelli d'Italia, è stato immortalato da alcune immagini mentre compie il gesto del saluto romano al funerale di Alberto Stabilini, militante della destra milanese. Le esequie di "Pilotone" si sono tenute lunedì 19 settembre presso la chiesa di via Copernico a Milano e il video ritrae Romano La Russa, di spalle, compiere il tradizionale saluto del "presente" insieme ad altri.

Nel 1973 Stabilini era stato fermato e portato in carcere (tra l'altro insieme anche a Romano La Russa) per gli scontri in cui era stato ucciso l'agente Marino. Ma Romano La Russa non è nuovo a rievocazioni fasciste: nel 2011 ospite del programma radiofonico "La Zanzara", si era lanciato in un'apologia sfrenata del fascismo. "Ignazio è sempre stato più tranquillo di me, io ero più sovversivo. Chi dei due era più fascista? Non si è "più fascista", si è fascista e basta. Non abbiamo negato, nè neghiamo simpatie per il regime fascista, adesso più che mai". E ancora: "Dire come Fini che il fascismo è stato il male assoluto? Mi farei uccidere piuttosto. È da idioti dire che il fascismo è il male assoluto. Una grandissima parte degli Italiani la pensava come me".

Senza entrare nel tema della punibilità del gesto, incertà sulla base del diritto vigente, per Meloni si tratta dell'ennesimo incidente a pochi giorni dalle elezioni e proprio mentre cerca di dissociare il proprio partito dalla memoria storica del Movimento sociale italiano la cui fiamma campeggia ancora nel simbolo di Fratelli d'Italia. Solo ieri la presidente di Fdi aveva detto di non essersi dissociata quando l'allora leader di Alleanza Nazionale Fini definì il "fascismo male assoluto", eppure per Giorgia Meloni la pesante eredità si rinfaccia ogni giorno.

Come durante l'ultimo comizio quando rivolgendosi senza mezzi termini ai nostalgici ha detto: "Dopo il 25 settembre potrete rialzare la testa". Intanto l’assessore della più grande e importante regione d’Italia rialza il braccio.