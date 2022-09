Perché Matteo Salvini rischia grosso il 25 settembre

Lega al 12 per cento circa, addirittura 10,9 secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto Ixè: gli ultimi sondaggi attribuiscono a Salvini circa un terzo dei voti che il Carroccio prese alle elezioni europee del 2019, l'apice del consenso prima che gli ormai arcinoti "fatti del Papeete" diedero inizio a una lunga discesa. In vista del 25 settembre Salvini rischia grosso. Scavalcato da Giorgia Meloni come probabile leader del centrodestra, in caso di risultato negativo della sua formazione alle urne potrebbe ritrovarsi senza la necessaria forza politica per ottenere quello che è il suo obiettivo massimo in questa situazione, il Viminale. Ma non solo: anche dentro al partito i mugugni si farebbero espliciti.

Elezioni 25 settembre 2022: Lega dietro Fdi nei sondaggi

Quello che qualcuno ha definito uno dei grandi paradossi di queste elezioni è che la Lega di Salvini, nei comportamenti spiccioli così come nella linea politica (sull'immigrazione, sugli effetti delle sanzioni alla Russia, sull’abolizione del reddito di cittadinanza) ha ampiamente scavalcato a destra il partito della Meloni, in teoria il più vicino a posizioni estremiste. Il piano di diventare "il" grande partito del centrodestra italiano sembra ormai deragliato. Indiscrezioni riportate dai quotidiani rivelano che sulle scrivanie dei dirigenti del Carroccio ci sono alcuni sondaggi da brividi: anche nelle grandi regioni del Nord (Lombardia, Veneto e Piemonte) il sorpasso di Fratelli d'Italia potrebbe avvenire, mentre al Sud un risultato con percentuali molto basse viene ormai dato quasi per scontato.

C'è un dato che viene preso a riferimento secondo alcuni osservatori: 10,4 per cento. Perché? E' il miglior risultato (ottenuto alle elezioni politiche del 1996) dalla Lega di Bossi, che però puntava solo sul nord, su quattro regioni d'Italia. Matteo Salvini ha deciso di cambiare l'essenza del partito, cercando di trasformarlo in un partito nazionale. Piano che fino al 2019 sembrava procedere a gonfie vele.

Il possibile sorpasso di Meloni al Nord

Ora invece molti esponenti del partito temono che guardando troppo al Sud, Salvini abbia finito per perdere consensi nel Nord, trend che in parte è stato già messo in luce alle ultime elezioni amministrative. Gli "avversari" interni, come i governatori di Veneto e Friuli, Zaia e Fedriga, per ora si schierano compattamente con il loro segretario, ma un risultato nazionale intorno o sotto al 10 per cento il 25 settembre, magari in concomitanza con una clamorosa affermazione di Fratelli d'Italia nel Nord-Est, potrebbe segnare il destino (politico, s'intende) della Lega e di Salvini stesso. Luca Zaia a più riprese in passato ha detto che "una forza politica che muta identità è destinata a perdere consensi". Zaia stesso alle elezioni regionali con la sua lista personale ha preso il quadruplo dei voti rispetto a quelli espressi sul simbolo ufficiale del partito. Se la Lega collasserà in Veneto, il leader veneto non potrà restare a tacere. Inoltre, che in tanti vedano Massimiliano Fedriga, il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, come prossimo leader del Carroccio, nonostante lui abbia sempre smentito, non è un segreto.

Il paradosso

Insomma, se Matteo Salvini scenderà addirittura sotto al 10 per cento, difficilmente potrebbe avanzare la richiesta degli Interni. Quella casella, decisiva per gli equilibri di un governo, potrebbe andare a Fratelli d'Italia. Per lui sarebbe una sconfitta con poche attenuanti. Un piccolo paradosso, dunque: la Lega potrebbe realisticamente ottenere il suo miglior risultato di sempre in un'elezione politica generale, tra 18 giorni, ma allo stesso tempo trovarsi di fronte a un bivio: restare un partito salviniano e con ambizioni nazionali, ma andando a ruota della Meloni, senza più poter pretendere di essere al volante del centrodestra, oppure virare verso un ritorno alle origini. Salvini rischia grosso, soprattutto se, oltre allo scontato sorpasso di Fdi, la Lega finisse addirittura quarta, dietro sia Pd sia M5s. La Lega potrebbe non essere più "la stessa" la mattina del 26 settembre.