Salvini a Pontida presenta "I sei Impegni per l'Italia"

Salvini torna a Pontida e presenta i "Sei impegni per l'Italia". Il leader della Lega ha parlato al tradizionale raduno dei militanti davanti a 100mila persone, almeno secondo quanto comunicano gli organizzatori. "Siamo la più grande manifestazione di popolo di questa campagna elettorale", ha detto Salvini. Aggiungendo: "Alla faccia di chi queste cose non le può avere". In contemporanea, Enrico Letta è a Monza, insieme a 500 sindaci del Partito Democratico. Salvini ha presentato a sorpresa "I sei impegni per l'Italia".

I "Sei impegni per l'Italia di Salvini"

"Questo è l'impegno dei ministri e governatori a firmare i sei impegni per prendere per mano questo Paese e cioè stop bollette, autonomia, flat tax, Quota 41, decreti sicurezza e giustizia giusta. Questo è il sacro impegno della Lega a cambiare questo Paese", ha detto Salvini svelando la sorpresa della Lega a Pontida, cioè la firma dei governatori e ministri al suo "impegno per l'Italia". "Rimanga agli atti - ha sottolineato Salvini - l’impegno dei ministri e dei governatori della Lega, tutti uniti, da Nord a Sud, a prendere per mano questo Paese".

E a Enrico Letta, continua Salvini, "mandiamo un bacione, c’è un panino con la salamella anche per te". "Lasciamo agli altri i musi lunghi. L’autonomia premia chi governa bene e toglie gli alibi ai chiacchieroni", le parole del leader del Carroccio. Poi l'annuncio: "Dal prossimo anno stop al canone Rai; zero canone Rai in bolletta. Si può. Lo fanno anche in molti Paesi".

Io credo che" dopo le elezioni, "bisognerà mettersi insieme per risolvere i problemi di tante famiglie italiane, non guerreggiare su temi come l’aborto - ha aggiunto -. Non è utile. Bisogna proteggere la vita e dare sempre una alternativa alla donna. Ma l'ultima parola spetta sempre e solo alla donna".