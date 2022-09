Come evitare di farsi annullare la scheda elettorale: il dettaglio a cui fare attenzione

Domenica 25 settembre gli italiani sono chiamati al voto per scegliere deputati e senatori. Si vota dalle 7 alle 23. Gli elettori riceveranno una scheda rosa per la Camera, gialla per il Senato. Vediamo come sono le schede, come si vota, a cosa fare attenzione per non correre il rischio di farsi annullare la scheda.

Elezioni del 25 settembre, le schede

I modelli delle due schede sono identici. Riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

I fac-simile sono stati diffusi dal ministero dell'Interno. Sono 146 i collegi uninominali per l’elezione della Camera, 67 collegi uninominali per l’elezione del Senato. I collegi plurinominali sono 49 per la Camera e 26 per il Senato per l’assegnazione proporzionale dei seggi.

Elezioni del 25 settembre 2022, come si assegnano i seggi

Per la Camera il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatto salvo quello della Val d’Aosta che è costituita in un unico collegio uninominale, i restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi plurinominali.

Per il Senato, il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (67 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore (Valle d’Aosta) e quelli del Trentino-Alto Adige (che elegge 6 senatori solo con sistema uninominale), i restanti 122 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell’ambito di 26 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento.

Elezioni del 25 settembre 2022, i candidati

Le liste e i candidati ammessi ai collegi uninominali per le elezioni della Camera e del Senato della Repubblica sono pubblicati nello speciale online sulla homepage del sito del Viminale e nella sezione Elezioni trasparenti del sito del Dipartimento Affari interni e territoriali.

Sono, rispettivamente, 1.310 i candidati per i collegi uninominali e 2.788 quelli per i collegi plurinominali della Camera. Per il Senato, sono 693 i candidati per i collegi uninominali e 1.418 quelli per i collegi plurinominali. Per il voto all'estero, sono presenti 95 candidati per la Camera e 41 per il Senato.

Le liste e i candidati sono riportati nell’ordine del sorteggio effettuato a livello circoscrizionale - regionale dagli uffici presso le Corti d’appello.

Elezioni del 25 settembre 2002, come si vota

Occorre tracciare un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione.

Il Rosatellum non consente il voto disgiunto. Di crocette se ne possono fare anche due: una sul nominativo del collegio uninominale e una sulla una lista cui è collegato. Ma se si sbarra sia il collegio uninominale sia una lista non collegata, si annulla il voto.

Lo stesso ministero dell'Interno precisa che: