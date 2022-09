Come sono andati i duelli dei big

Oltre al dato complessivo, quello del proporzionale alla Camera e al Senato, ci sono anche i collegi uninominali a segnare la sconfitta del Pd alle elezioni 2022.

Spoglio concluso in Molise: Claudio Lotito candidato di Forza Italia per il centrodestra nel collegio uninominale del Molise ha sconfitto il candidato del Movimento 5 stelle Ottavio Antonio Balducci e la candidata del centrosinistra Rossella Gianfagna ed è stato eletto a Palazzo Madama. Un sogno che si realizza per il presidente della Lazio: aveva passato l'intera scorsa legislatura a protestare e presentare ricorsi contro l'esclusione dal Senato dopo il risultato delle ultime elezioni. Sempre in Molise il leader di Unione di Centro Lorenzo Cesa ha vinto il collegio uninominale della Camera: per il centrodestra bottino pieno.

A spoglio in corso si delineano gli altri risultati dei big dei vari partiti: vediamoli insieme.

Le vittorie del centrodestra

Uno dei candidati dal curriculum autorevole, Carlo Cottarelli, ha perso ampiamente la sua corsa contro una candidata forte di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché.

Era un collegio difficile ma è significativa anche la sconfitta di Emanuele Fiano contro Isabella Rauti. Una sfida caricata da un forte sentore simbolico: Emanuele Fiano è il figlio del deportato Nedo. Isabella Rauti, figlia del fondatore di Ordine nuovo ed ex segretario del Msi.

Sconfitto anche nel collegio di casa Andrea Marcucci, ex capo gruppo del Pd al Senato: a Livorno vince il deputato leghista Manfredi Potenti. Sempre in Toscana il deputato leghista Edoardo Ziello è stato rieletto alla Camera nel collegio di Pisa sconfiggendo il costituzionalista Stefano Ceccanti, deputato Pd.

La consigliera comunale di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni (36%) è eletta senatrice nel collegio uninominale di Roma centro-nord sconfiggendo il volto di +Europa Emma Bonino (33%) e il leader di Azione Carlo Calenda (14%). Calenda, candidato anche al proporzionale, entrerà comunque a palazzo Madama. Sempre a Roma la ex portavoce di Alemanno Ester Mieli (Fdi) è eletta senatrice nel collegio di Roma-Fiumicino sconfiggendo la padrona di casa Monica Cirinnà senatrice Pd.

Daniela Dondi (Fdi) vince il collegio di Modena alla Camera sconfiggendo il candidato del centrosinistra Aboubakar Soumahoro.

Le vittorie del centrosinistra

Pier Ferdinando Casini, candidato del centrosinistra a Bologna, è stato eletto senatore con il 40% dei voti nel collegio uninominale sconfiggendo Vittorio Sgarbi fermo al 32%.

Ilaria Cucchi candidata del centrosinistra con l'alleanza verdi sinistra è stata eletta al Senato nel collegio uninominale di Firenze.

Il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova è stato eletto deputato nel collegio uninominale di Milano centro sconfiggendo l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti (CDX).