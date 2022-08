Silvio Berlusconi: "Mi candido al Senato"

"Penso che mi candiderò al Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori da Forza Italia". Lo ha annunciato stamattina il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, parlando di richieste da parte di chi gli è vicino.

Poi il fondatore di Fi ha commentato il fatto che il centrosinistra sia impegnato nell'obiettivo di sconfiggere il centrodestra, dopo aver lanciato un allarme su presunti autoritarismi dopo una eventuale vittoria del centrodestra: "Ho l'impressione che questa preoccupazione sia molto enfatizzata dalla sinistra. Il Pd in questi giorni sembra impegnato a creare un nuovo Cnl (Comitato di liberazione nazionale), come se si trattasse di liberare il Paese dal nazismo. Tutto questo è un po' ridicolo e non fa bene di certo alla qualità del dibattito politico. In Europa c'è molta più maturità, più responsabilità, più rispetto per noi e per l'Italia".