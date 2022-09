Soldi russi ai partiti, Draghi conferma la posizione dell'Italia

"Ho chiesto al segretario di Stato Blinken cosa sapesse, sostanzialmente mi ha confermato l'assenza di forze politiche dalla lista dei destinatari di finanziamenti russi". Lo ha confermato oggi il Presidente del consiglio Mario Draghi, intervenendo sulla vicenda dei finanziamenti russi a partiti ed esponenti politici stranieri. Draghi ha confermato che "l'intelligence americana non dispone di alcuna evidenza di finanziamenti occulti russi a candidati o partiti che competono nell'attuale tornata elettorale".

"La democrazia italiana è forte, non è che si fa abbattere dai nemici esterni o dai loro pupazzi prezzolati. – ha continuato il Premier italiano - Dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia. È chiaro che negli ultimi vent'anni il governo russo ha portato avanti un'opera di corruzione in molti Paesi europei e negli Stati Uniti". Le parole di Draghi sono un ulteriore conferma a quanto già detto dal presidente del Comitato Adolfo Urs. A margine di un incontro con la stampa a Washington l’altro giorno aveva detto: "Al momento non ci sono notizie riguardanti l'Italia, ma "da qui a venerdì le cose possono cambiare", ha aggiunto.

Intanto oggi si riunisce il Copasir per approfondire la questione, con il l'Autorità delegata all'intelligence Franco Gabrielli. Il tema è sempre lo stesso: il dossier dell'intelligence degli Stati Uniti che ha scoperto finanziamenti milionari erogati dalla Russia a partiti di Paesi stranieri. Dal 2014, anno dell'annessione della Crimea, il Cremlino avrebbe "investito" circa 300 milioni di dollari in finanziamenti verso forze politiche dislocate in 20 stati. Una strategia di "soft power" con cui Putin cercato di influenzare elezioni e decisioni di funzionari e dirigenti, in Europa e non solo. La rete creata da Mosca per sostenere soggetti e cause avrebbe coinvolto think tank in Europa e aziende pubbliche in America Centrale, Asia, Medio Oriente e Nord Africa. In particolare un membro dell'amministrazione Usa ha evidenziato che il presidente russo Vladimir Putin ha speso somme ingenti "nel tentativo di manipolare le democrazie dall'interno".