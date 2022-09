Sondaggi: M5s primo partito al Sud, è al 24 per cento

A livello nazionale è un discorso. Se si si guarda invece al solo Mezzogiorno, un altro. Secondo un sondaggio Ixè il Movimento 5 stelle è il primo partito nelle regioni del Sud Italia (isole maggiori comprese, dunque) con il 24,5 per cento. Tuttavia al Nord per i pentastellati il risultato sarebbe molto più deludente, non superando il 9 per cento.

M5s dunque primo con il 24 per cento abbondante, il Pd secondo col 21, Fratelli d’Italia terzi con il 18 scarso. Forza Italia al Sud sarebbe la quarta forza, col 9,4, in vantaggio sulla Lega (8,4). Il polo centrista di Renzi e Calenda è al 4,3.

Se si guarda solo al Nord e al Centro tutto cambia. Fratelli d’Italia va sopra al 25 per cento e doppia la Lega (terza con il 12,3). Il Pd sarebbe al 22,1, dimostrando di essere di gran lunga il partito con il consenso più omogeneo a livello territoriale/regionale. Non ci sono altre forze politiche in doppia cifra perché il M5s non supera il 9 (8,8), mentre qui va veloce il polo Calenda-Renzi (8,4) che supera Forza Italia (7,1).