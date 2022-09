I sondaggi politici di oggi, ci sono dei sorpassi: l'impatto su Camera e Senato

I sondaggi politici di oggi verso le elezioni del 25 settembre ci restituiscono le intenzioni di voto degli italiani, con dei cambiamenti per alcuni partiti, come Movimento 5 Stelle e Lega, e conferme. In più, è interessante notare le variazioni percentuali per alcuni schieramenti "minori", e come il tutto impatta nella formazione del prossimo parlamento. La previsione è fornita dall'Osservatorio politico di Ixe per intenzioni di voto e simulazione sull'assegnazione dei seggi alla Camera dei Deputati e al Senato.

Le intenzioni di voto: cosa cambia

Il sondaggio Ixe fotografa le intenzioni di voto degli italiani verso le prossime elezioni: il sondaggio di oggi conferma che Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è ancora il primo partito, primo partito con il 22,7 per cento delle preferenze, seguito dal Partito Democratico di Enrico Letta al 21,7 per cento. Ma i dati interessanti arrivano riguardo altri due partiti, iI Movimento 5 Stelle e la Lega: la formazione guidata da Giuseppe Conte è infatti data in recupero e con il 13,8 per cento delle preferenze ha sorpassato la Lega di Matteo Salvini, al 10,9 per cento, in flessione.

Nella coalizione di centrodestra Forza Italia è appena sotto l'8 per cento, mentre nel centrosinistra Alleanza Sinistra Italiana e Verdi si mantiene al 3,5 per cento, con Più Europa ancora sotto al tre per cento (2,7). Il terzo polo, formato da Azione e Italia Viva di Calenda e Renzi viene data al 7,1 per cento.

La composizione di Camera e Senato

Secondo gli ultimi sondaggi politici di oggi il centrodestra avrebbe così la maggioranza assoluta delle due camere, ma non raggiungerebbe il 66% dei seggi. In totale, la coalizione di centrodestra arriva a intercettare il 42,7 cento dei voti, contro il 28,7 del centrosinistra.

Con la situazione attuale, alla Camera dei Deputati il centrodestra occuperà 244 seggi su 400, contrapposti ai 91 della coalizione di centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle arriva a 42 seggi, mentre Azione e Italia Viva si fermano appena sotto i 20, a 19. Al momento il centro destra ha la maggioranza assoluta, ma non quella dei due terzi, necessaria per approvare una riforma costituzionale: servirebbero 267 seggi.

Al Senato la situazione è simile: 121 seggi per la coalizione di centro destra sui 200 disponibili, mentre il centro sinistra si ferma a 46. Il Movimento 5 Stelle mette insieme 21 seggi, Azione e Italia Viva si fermano a 9. Anche al Senato, il centro destra ha sì la maggioranza assoluta, ma non quella dei 2/3, lontana 13 seggi.