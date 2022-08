Filo Putin e Orsiniana, la prof capolista di Azione che imbarazza Calenda

Acque agitate in casa Azione a Caserta. Al centro dell'attenzione Stefania Modestino D'Angelo, professoressa candidata con Carlo Calenda come capolista al Senato. A "inguaiarla" sono alcuni post su Facebook che risalgono a febbraio e alla primavera. Le posizioni filo russe della prof sulla guerra in Ucraina sono parecchio distanti da quelle di Azione e Italia Viva e il "dettaglio" non è sfuggito ai più. Da partito un laconico: "Errore nostro, stiamo gestendo la cosa".

Il caso esplode quando la stessa docente ufficializza la candidatura. "La politica a volte inciampa nella normalità…ed è accaduto con me!", ha scritto su Fb per festeggiare la sua corsa per il Parlamento. Gli "scheletri" social sono però saltano fuori molto presto. Molti i commenti filo Putin o quelli a favore degli interventi in tv di Alessandro Orsini e Donatella di Cesare. Apprezzamenti anche sulle "responsabilità degli Usa" nella guerra in Ucraina e parole per il bielorusso Aleksandr Lukashenko: "Bravo Lukashenko…sta facendo quello che l'Europa non è stata capace o non ha voluto fare per compiacere Biden". Infine anche un attacco alla presidente della commissione Ue, Ursula Von der Leyen definita "la femme de chambre di Biden", mentre il presidente francese Emmanuel Macron viene chiamato "fattorino". Una volta innescata, la polemica è cresciuta rapidamente tanto che la prof ha "bonificato" la propria pagina Facebook. A onor del vero diciamo anche che gli screenshot della "vecchia" pagina circolano ancora. Nella nuova versione c'è solo un post, in cui denuncia la strumentalizzazione delle sue parole. "Devo doverosamente chiarire che capziosamente sono stati strumentalizzati alcuni miei post".

"Premesso - scrive - che sono convintamente atlantista e europeista e che condanno appieno l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin non solo come pacifista, ma perché sono convinta che sia essenziale il valore della indipendenza dei popoli e degli Stati. Va aggiunto che ritengo utile alla democrazia la pluralità di pensiero e il diritto di esprimerlo liberamente senza censure. Devo, doverosamente, chiarire che capziosamente sono stati strumentalizzati alcuni miei post". La docente prosegue: "Mi hanno contestato indirettamente, e già questo la dice lunga, di aver riconosciuto il pensiero del prof Orsini, quando, invece, contestavo le critiche che gli erano mosse nell'insegnare ai suoi alunni la necessità di di saper ragionare da indipendenti. Premesso che sono convintamente atlantista e europeista, ritengo utile alla democrazia la pluralità di pensiero ed è questo che mi consente di rispettare anche posizioni non condivise. Il pensiero unico è la morte del pensiero e di una intera società, e questo è innegabile: nella storia il pensiero unico fu di coloro che condannarono Galileo ed è la condizione per abolire non solo ogni forma di conoscenza, ma è la condizione più pericolosa per la democrazia. Questo è quello che da sempre provo ad insegnare ai mei alunni".

Calenda: "Errore nostro..."

La mossa e il nuovo post però non sono serviti placare la polemica. Tra i commenti c'è chi la supporta ma c'è anche chi rispolvera vecchi screen e chiede spiegazioni alla candidata... E anche a Calenda. "La signora in questione - interviene lui stesso - è stata segnalata dal territorio, è un'insegnante e giornalista impegnata nel sociale a Caserta. Errore nostro non aver verificato i post su politica estera. Me ne assumo la responsabilità. Stiamo gestendo la cosa".

Un caso simile è scoppiato, prima della chiusura delle liste, anche nel Movimento 5 Stelle. sempre in Campania. La presidente dell'Unione dei praticanti avvocati Claudia Majolo doveva correre per i pentastellati in Campania ma il suo nome è stato depennato per alcuni post sui social a favore di Silvio Berlusconi. Roba "di 10 anni fa, pubblicati quando avevo 22 anni", si è difesa ma intanto il suo nome è stato tolto dalle liste.