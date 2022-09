Cosa fare se il giorno delle elezioni non trovi la tessera elettorale o è esaurita

Domenica 25 settembre urne aperte in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento. Si vota dalle 7 alle 23. Gli elettori che vogliono votare devono avere con sè un documento di identità e la tessera elettorale. Quale documento è possibile presentare per il riconoscimento? Che fare se non si trova la tessera elettorale o se non si ha più spazio? Di seguito tutto quello che c'è da sapere.

Come si ottiene la tessera elettorale

La tessera elettorale viene consegnata a ogni elettore con la prima iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza. E' contrassegnata da una serie e da un numero progressivo, riporta l'indicazione delle generalità dell'elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), la sezione elettorale di assegnazione e il collegio, nonché la circoscrizione o regione, in cui è possibile esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. Ci son poi gli spazi riservati alla certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione da parte di uno scrutatore. La tessera elettorale è un documento personale ed è valido per 18 consultazioni.

Se l'elettore trasferisce la residenza da un comune a un altro, spetta alla nuova amministrazione l'iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, ritirando quella rilasciata dal Comune della precedente residenza. Se l'elettore non riceve la tessera a casa, può recarsi a ritirarla presentando un documento di riconoscimento.

Se invece si cambia casa ma si resta all’interno dello stesso comune, l'elettore riceverà un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera. Anche in questo caso se non riceve la tessera a casa, l’elettore può recarsi all'ufficio elettorale del comune di residenza e ritirarla presentando un documento di riconoscimento.

Cosa fare se non si ha la tessera elettorale

Può accadere di non avere più con sè la tessera elettorale, perché rubata o smarrita, o di averla ancora ma tanto rovinata da non essere utilizzabile. Cosa fare caso per caso.

In caso furto della tessera elettorale si deve presentare denuncia alle forze dell'ordine. Poi si deve chiedere il duplicato al Comune, allegando la denuncia.

Se la tessera elettorale è stata smarrita il Comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, sempre previa sua domanda, corredata della denuncia presentata alle forze dell'ordine. In alternativa alla presentazione della denuncia, l’elettore dovrà compilare una autodichiarazione nella quale si afferma, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di averla smarrita.

Se la tessera è rovinata, l'elettore potrà richiederne un duplicato presso l'Ufficio Elettorale del comune di residenza. Deve presentare una domanda ad hoc e presentare quella vecchia ormai inutilizzabile.

Cosa fare se non c'è più spazio sulla tessera elettorale

Nella tessera elettorale ci sono diciotto spazi, a ogni elezione viene apposto un timbro che certifica l'avvenuta votazione. E' quindi fisiologico esaurire lo spazio. In questo caso si deve chiedere il duplicato della tessera al Comune.

La richiesta si presenta all'ufficio elettorale, mostrando un documento di identità valido e la vecchia tessera. Il giorno del voto, domenica 25 settembre, gli uffici sono aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle 7 alle 23. Ogni Comune dispone poi l'apertura straordinaria delle postazioni decentrate proprio per assicurare i servizi strettamente collegati alle elezioni.

Quando si può votare anche senza tessera elettorale

Il ministero dell'Interno, nelle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione diffuse per le elezioni politiche, precisa che "è ammesso a votare l’elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione".

In questo caso spetta ai componenti del seggio seguire una serie di indicazioni per la registrazione del voto. Dopo che l’elettore è stato identificato il presidente del seggio, prima di consegnargli le schede deve:

prendere visione dell’attestato sostitutivo;;

far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell’attestato sostitutivo;

apporre sull’attestato l’annotazione: 'Ha votato', la propria firma, la data e il bollo della sezione.

In ogni caso il rilascio della nuova tessera elettorale è gratuito. Se il duplicato si chiede il giorno delle elezioni, con la giusta modalità, quella nuova viene rilasciata contestualmente alla richiesta.

I documenti d'identità validi per votare alle elezioni

Domenica 25 settembre gli elettori che possono presentare:

la carta d’identità o un altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;

la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Chi ha fatto richiesta della carta d’identità elettronica (CIE) ma non l'ha ancora ottenuta, in mancanza di altro documento d’identificazione, può votare con la ricevuta di richiesta della Cie. " La ricevuta - si legge sul sito del ministero dell'Interno - contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la Cie. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento".