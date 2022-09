Toninelli: "Senza reddito di cittadinanza rischiamo la guerra civile"

Il reddito di cittadinanza è sempre più al centro della campagna elettorale. La misura simbolo del M5s, introdotta dal primo governo di Giuseppe Conte nel 2019, è da tempo nel mirino del centrodestra che proprio in vista del voto ha promesso di introdurre modifiche sostanziali che puntano a fissare alcuni paletti. L'idea sembra essere quella di mantenere il sostegno economico solo per le persone che non possono lavorare (perché anziane o a causa di problemi di salute). Tutti gli altri, in caso di vittoria dela coalizione di centrodestra, si vedranno invece togliere il beneficio.

Raggiunto dall'Adnkronos il senatore del M5S Danilo Toninelli va all'attacco. Per la Meloni il reddito di cittadinanza è voto di scambio? "La Meloni odia i poveri" spiega. "Perché il reddito è un atto d'amore e di aiuto a favore di chi si trova in difficoltà economica. L'esatto opposto del voto di scambio, che è un atto spesso criminale".

Ma il senatore va anche più in là. Il reddito di cittadinanza sta giocando un ruolo decisivo nella rimonta del M5s? "Certamente", risponde l'ex ministro. "Reddito e salario minimo" sono gli unici strumenti "che potranno garantire la stabilità sociale nei difficili anni a venire. Non averli entrambi ci esporrà a disordini se non peggio a una guerra civile. Questo la gente che vive le difficoltà quotidiane l'ha bene capito e per questo ci voterà".