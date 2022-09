Elezioni 25 settembre, ultimi sondaggi: da domani è blackout, chi vincerà

Ultimi giorni di sondaggi, poi sarà "buio elettorale": il vantaggio del centrodestra non sembra essere in discussione. Se non ci saranno ribaltoni inattesi, è grande. Resta da capire se sarà enorme. Con l'attuale legge elettorale, in termini di seggi, avere anche "solo" 15 punti di vantaggio a livello nazionale (è la stima prudente di una gran quantità sondaggi agostani, se si prendono in considerazione le coalizioni), con un terzo di uninominale secco, significa ampia maggioranza alla Camera e al Senato. Punto. Tra l'altro i sondaggi che si sono succeduti nel corso dell'estate sembrano particolarmente stabili, in particolare quelli su FdI di Giorgia Meloni. Autorevoli sondaggisti come Luigi Crespi sottolineano inoltre che la storia stessa dei sondaggi dice che Meloni potrebbe essere persino sottostimata. "Tutti quelli che poi hanno vinto lo sono stati in passato", ha spiegato di recente Crespi. Classico esempio è il M5s versione 2018, dato da tutti i sondaggi intorno al 25 e poi vincitore col 32% alle ultime elezioni politiche. Vediamo dunque le ultime rilevazioni prima del blackout.

Ultimi sondaggi

C'è anche chi riduce lo scarto tra coalizioni a "soli" 11 punti. Il che significa che la vittoria del centrodestra sarebbe netta, ma non di proporzioni oceaniche. Fratelli d'Italia primo partito (al 23%), la Lega per la prima volta sotto le due cifre (9,6%), il Pd stabile al 21,4%, il mancato decollo del Terzo Polo (Azione-Italia Viva) al 5,3%, ma soprattutto un M5s (al 16,6%) in ascesa. Sono le principali indicazioni emerse da un'analisi esclusiva sulle intenzioni di voto in vista delle elezioni Politiche, curata dal Centro Italiano per gli Studi Elettorali (Cise) della Luiss Guido Carli, diretto dal prof. Lorenzo De Sio e fondato dal prof. Roberto D'Alimonte. Dall'analisi del Cise della Luiss, la vittoria del centrodestra non appare in discussione: la coalizione Fratelli d'Italia-Lega-Forza Italia-Noi Moderati totalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del centrosinistra. Con Fdi al 23% e il 21,4% del Pd, il ruolo di primo partito di Fdi appare confermato, mentre le altre liste della coalizione di centrodestra vedono percentuali in calo per la Lega (9,6%), con Forza Italia all'8% e Noi Moderati sotto l'1%. All'interno del centrosinistra, invece, il rilevamento mostra una stima particolarmente positiva per l'alleanza Verdi-Sinistra (5,9%), mentre Più Europa (al 2,3%) e Impegno Civico (1,4%), non superano la soglia di sbarramento del 3%. Secondo le stime Luiss, inoltre, il M5S si spinge sorprendentemente fino al 16,6%, mentre la stima per Azione-Italia Viva si ferma al 5,3%. ItalExit viene invece confermato sopra la soglia di sbarramento, al 3,6%.

Ci sono "forbici" che fanno tutta la differenza del mondo, come quelle che si vedono nel sondaggi Dempopolis per Otto e Mezzo su La7. Fratelli d'Italia sarebbe al 25% (22-28%), il Partito Democratico al 22,4% (19-26%). Una cosa sarebbe Fdi al 28 con il Pd al 19, ben altra Fdi e Pd appaiati al 22. Ma è alle coalizioni soprattutto che si deve guardare per capire come saranno distribuiti i seggi: e la coalizione di centrodestra, anche se facesse il risultato peggiore ipotizzato da Demopolis (la forbice è 44-49%) avrebbe 12 punti di vantaggio a fronte del miglior risultato ipotizzabile per il centrosinistra (dato tra il 26-32). La maggioranza ce l'avrà con ogni probabilità il trio Salvini-Meloni-Berlusconi.

Chi vincerà secondo gli italiani

Resta da vedere in ogni caso quale sarà il primo partito. Secondo alcune rilevazioni lo scarto tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico per aggiudicarsi il primo posto tra le forze politiche non è così ampio, e c'è anche competizione per il terzo posto tra Lega e Movimento 5 stelle e tra Forza Italia e il Terzo polo di Calenda e Renzi per la quinta piazza. Chi uscirà vincitore dalle urne? Secondo un sondaggio condotto da Demos per l’Atlante Politico, pubblicato su Repubblica, la maggioranza degli italiani non ha dubbi sul fatto che vincerà il centrodestra. Il 60 per cento degli italiani ritiene che vincere la coalizione Meloni-Salvini-Berlusconi. Solo l'11 per cento il Pd con la coalizione di centrosinistra. C'è anche un 9 per cento di italiani che pensa che il vero vincitore delle elezioni sarà Conte.

A livello di singoli partiti, la medesima rilevzione evidenzia che FdI ha raggiunto il 24,6%, aumentando il suo vantaggio sugli altri partiti. Il Pd è staccato di due punti, il M5S (e ciò è confermato anche da altri sondaggi che lo danno addirittura al 16,6 per cento) è in crescita e oltrepassa di quasi 2 punti la Lega. Lega che però insieme a FI e ai FdI in coalizione supera il 44% come coalizione.

Ultimi sondaggi elezioni 25 settembre 2022

Altri sondaggi: se si votasse oggi Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito italiano con il 24,7%. Al secondo posto si attesterebbe il Pd, con 21,8%, seguito dal M5S con il 13%, la Lega con l'11,8%, Azione-Italia Viva al 7,8%, Forza Italia al 7,2%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,8%, Italexit per l`Italia 2,6%, +Europa 1,7%, Noi Moderati 1,6%, Impegno Civico 1%. Sono i risultati del sondaggio di ieri sera Porta a Porta, realizzato da Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale.

Euromedia Research, di Alessandra Ghisleri, ha anche dato un valoro complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi-Noi Moderati) raggiungerebbe il 45,3% mentre il Centrosinistra (Pd-Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Impegno Civico) il 28,3%. L'astensione sarebbe del 35%. Sempre secondo il sondaggio di Ghisleri il centrodestra otterrebbe alla Camera 235 seggi e 113 al Senato, il Centrosinistra 82 alla Camera e 42 al Senato. Il Movimento 5 Stelle ne conquisterebbe 34 alla Camera e 17 al Senato, Azione/Italia Viva 20 alla Camera e 10 al Senato.

Silenzio sondaggi: si parte dal weekend

Per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali, è vietata la pubblicazione o diffusione dei risultati degli stessi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. E' fatto salvo il caso in cui un esponente politico riporti dichiarazioni concernenti i risultati di un sondaggio, purché questi ultimi siano stati già resi noti nel periodo antecedente a quello del divieto. Poi sarà la volta della circolazione dei cosiddetti sondaggi clandestini, quelli delle voci incontrollate, che sui social non mancheranno di certo. Ma la loro attendibilità non è mai verificabile. Da stanotte in poi per avere dati prodotti da istituti professionali che si occupano di sondaggi, bisognerà aspettare gli exit poll delle 23.01 del 25 settembre.