Ultimi sondaggi: c'è una rimonta del Movimento 5 stelle?

11 per cento secondo Bidimedia. 12,5 per Noto. 13,4 secondo Ipsos. 11,7 per Emg. 11,6 secondo Swg. 12,3 per Euromedia. 13 per cento secondo Izi. Tutti i principali istituti di sondaggi danno il Movimento 5 stelle ampiamente sopra il 10 per cento. Nessuno sprofondo. Certo, il 32 per cento delle elezioni politiche 2018 resterà un ricordo lontanissimo, ma il trend delle ultime settimane è in crescita e Giuseppe Conte porterà in parlamento un certo numero di deputati e senatori.

Se la competizione del Pd è contro la destra, il percorso da qui al 25 settembre è caratterizzato anche da altri match. Contro Matteo Renzi e i terzopolisti d'altra parte, e contro Giuseppe Conte dall'altra. Davvero come avrebbe detto in una riunione interna l'ex premier, "tanti elettori del Pd mi voteranno, compreso un ex segretario come Bersani"?. Conte probabilmente l'ha buttata là solo per fare rumore, ma in pochi si aspettavano dopo la caduta del governo Draghi un M5S addirittura al 13%, che in alcune rilevazioni tallona o persino supera la Lega ferma al 12%.

Il presidente dei 5 Stelle venerdì era nella sua Puglia, in una campagna elettorale che sta gestendo in lungo e largo per il Paese puntando più su stesso e sulla sua immagine di “premier della pandemia” che sul partito. Conte insiste molto sui temi dell’ecologia e della protezione dei più fragili ("siamo gli unici a proporre il vero salario minimo e a non voler cambiare il reddito di cittadinanza"), e potrebbero strappare consensi anche tra gli elettori tradizionali del Pd. A livello tattico, la crescita pentastellata rende ancora più difficile per il Pd e i suoi alleati (Sinistra italiana-Verdi, i radicali di Più Europa e la lista civica di Luigi Di Maio) la battaglia per i collegi uninominali del Sud.

Giuseppe Conte fino all'ultimo giorno di campagna elettorale proverà a rivendicare per il suo Movimento la patente di sinistra più a sinistra del Pd, puntando ad attrarne l'elettorato deluso e disilluso. Con due nuovi sondaggi considerati nella media generale pubblicata su Twitter da Lorenzo Ruffino, si intravede una crescita di M5S e Az/IV e un calo della Lega. Prosegue il trend di calo del PD.