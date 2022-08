Sondaggi elezioni: il possibile doppio sorpasso (a sorpresa)

Ultimi sondaggi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: le sorprese non mancano. La trasmissione Porta a Porta pubblica il sondaggio, realizzato da Euromedia Research, istituto diretto da Alessandra Ghisleri, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale. In testa si conferma il duello Fratelli d’Italia-Pd, il M5s tallona da breve distanza ormai la Lega, il polo centrista di Calenda e Renzi ormai supera (a sorpresa) Forza Italia. Per il campione di Euromedia, Fratelli d'Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 24,6 %. Al secondo posto il PD 23.1%, seguono la Lega con il 12.5%, il M5S con il 12.3%, Azione - Italia Viva 7.4%, Forza Italia al 7, Alleanza Verdi e Sinistra 3.1%, Italexit per l`Italia 2.8%, Noi Moderati 2%, +Europa 1.5%, Impegno Civico 1%.

Da evidenziare dunque due tendenze in questo mese di agosto ormai ai titoli di coda: la Lega ha perso oltre due punti percentuali (era al 14 netto), mentre il M5s ne ha guadagnati oltre 3 (dal 9,2 di fine luglio). I pentastellati se il trend dovesse confermarsi nelle prossime settimane potrebbero superare il Carroccio nelle urne. L’altra sorpresa di questo sondaggio è che il cartello elettorale Azione-Italia Viva avrebbe operato un sorpasso su Forza Italia, al cui elettorato deluso punta apertamente: il polo libdem sarebbe al 7,4, i berlusconiani fermi al 7 (il risultato più basso tra quelli dei vari istituti di sondaggio, stimato proprio da Ghisleri, che guida l’istituto considerato "di fiducia" di Silvio Berlusconi nel corso degli anni).

Pwer quel che riguarda la soglia di sbarramento, c'è chi è dato poco sopra. Al 3,1 c’è l’alleanza Sinistra-Verdi, più o meno stabile. Sotto il 3 c’è Italexit di Gianluigi Paragone (che altri sondaggi danno invece oltre la soglia). Lontani dal 3 per cento invece Noi Moderati (i centristi del centrodestra che riuniscono Udc, Lupi, Toti e altri) al 2, +Europa, Impegno Civico. Ghisleri stima anche il valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FdI-Lega-FI-Moderati) raggiungerebbe il 46.1% mentre il Centrosinistra (PD-Verdi e Sinistra, +Europa, Ic) il 28.7%. L'astensione sarebbe del 35.4%. L'aumento generale dei prezzi è la maggiore preoccupazione degli italiani (47.4%), seguita dalla crisi energetica (45.7%) e dalla preoccupazione per lavoro e occupazione.

La media dei sondaggi

Sono usciti 6 sondaggi negli ultimi 2 giorni Questa la nuova media sondaggi, tendenza in calo per PD e Lega, crescita M5S, TP e Si-Ev