Centrodestra avanti quasi di venti punti per cui, ad oggi il centrodestra può vincere almeno i due terzi dei collegi uninominali. Lo dice l’ultimo sondaggio di Supermedia YouTrend presentato su La7 da Lorenzo Pregliasco: centrodestra 48,6%, centrosinistra 30,8%, 5 Stelle 10,1%.

Il centrodestra dunque è molto avanti ed è chiaro come questa immagine si rispecchi nei collegi uninominali dove l’alleanza dei partiti di destra possono davvero fare il cappotto alla sinistra, che resta al palo, con il terzo polo che non arriverebbe neppure al 5% e Italexit che balla intorno al 3%. Questo quadro vede praticamente quasi tutti gli uninominali al centrodestra, al centrosinistra meno di dieci collegi e pochissimi contendibili in qualche zona di Marche, Toscana, Umbria e Liguria. Al Senato non cambia molto la musica. Insomma una vera debacle per il centrosinistra quella che si preannuncia per il prossimo 25 settembre.