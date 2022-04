Pesce d'Aprile di Elio Vito: "Lascio Forza Italia". E Berlusconi lo chiama

Non ha dovuto usare nemmeno la metà dei 280 caratteri disponibili. Al deputato di Forza Italia Elio Vito sono bastate poche parole in un tweet per scatenare un finimondo. Reazioni da parte di followers, politici e giornalisti. Una sola frase pubblicata alle 7 del mattino: "Oggi 1 aprile sono uscito da Forza Italia ed ho chiesto di aderire al Partito democratico". Apriti cielo. Pesce d’Aprile o verità? Certo, sarebbe bastato guardare le reazioni di Vito ai primi commenti, per avere la prova che non faceva sul serio. Ma il dubbio ha attanagliato parlamentari, segreterie di partito, amici, colleghi. Tanto che oggi il deputato azzurro ha faticato a rispondere al telefono e ai messaggi Whatsapp di chi lo cercava. Persino Silvio Berlusconi, quando ormai era chiaro che fosse uno scherzo, ha alzato il telefono con Vito: "Lo sai che ero molto dispiaciuto. Meno male che sei dei nostri. Bentornato" ha detto il leader di Forza Italia, usando la stessa ironia del suo ex Ministro.

Insomma possiamo stare sicuri che non sia già passato nel Pd?

"Macchè io resto in Forza Italia. Da qualche mese ormai, dal Ddl Zan, utilizzo Twitter in forma politica e leggera. - ha detto il deputato Elio Vito a Today - Per me è un modo di affermare la mia identità politica. Per rivendicare la mia identità liberale dentro Forza Italia, in contrasto alla visione sovranista. Spesso i miei tweet vengono ripresi, ma io mantengo sempre un profilo leggero. Serve per raccontarmi politicamente, anche perché non vado in tv".

Ma chi l’ha cercata a parte l’ex Cavaliere?

"Colleghi. Da Stefania Prestigiacomo al capogruppo Paolo Barelli. Ha chiamato anche l’ufficio stampa del Pd perché stava ricevendo un sacco di telefonate da parte di chi voleva una conferma. E poi i dirigenti di Forza Italia. Parlamentari del Pd che non le dirò".

Lei è da tempo in continua polemica con la linea del suo partito. Non dico che era un annuncio atteso, ma qualcosa si doveva aspettare no?

"Sì, ma non c’era chissà quale strategia. Mi sono svegliato e ho pensato di fare una battuta. Però fa anche riflettere sul corto circuito che si è creato. Sui social i politici mettono il loro comunicato, sono autoreferenziali. Io invece i social li uso sempre con leggerezza, ironia e autoironia, anche trollando qualche collega a volte. E’ anche un modo per goderseli questi social. E’ un modo per non prendersi troppo sul serio. Lo consiglio a tutti gli altri politici e anche ad alcuni giornalisti".

Alla fine della giornata, ormai tutti hanno capito che quello di Elio Vito era un pesce d’Aprile. Non è cambiato nulla negli equilibri di partito. Lui resta federe a Forza Italia, ma ha avuto la prova di quanto rumore possa fare un suo eventuale spostamento. "Forse mi sottovaluto troppo" chiosa poi lo stesso Vito.