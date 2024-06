Nobildonna e schermitrice: chi è Elisa Segnini, la contessina di FdI "che non ha mai smesso di essere razzista"

"Per me non esisteva altro che la destra italiana, però io sono sempre stata un po' più estremista, diciamo così", esordisce Elisa Segnini Bocchia, classe 1995, bergamasca trapiantata a Roma, alle telecamere nascoste di Fanpage. I termini del suo estremismo lo chiarisce lei stessa molto presto: "Non ho mai smesso di essere razzista né fascista, quindi non ti preoccupare, mi stanno sempre sui coglioni i ne*ri e i comunisti".

Segnini Bocchia di San Lorenzo, la seconda a cadere dopo Flaminia Pace nel terremoto che ha scosso i cirocli nostalgici di Gioventù Nazionale, dice poi la propria su Ilaria Salis: "Deve marcire in galera con i topi e con i ratti che le mangiano le dita dei piedi. Oppure la metti nel deserto e la fai mangiare dalle formiche".

Una laurea una laurea all'Università di Bergamo, poi un master in Relazioni internazionali alla Luiss Guido Carli di Roma, nei suoi 29 anni d'età la militante meloniania ha alle spalle e una partecipazione ai mondiali di scherma di Mosca del 2015. Non con la maglia dell'Italia, però, come ci si aspetterebbe da un animo patriota come il suo, ma con i colori della Repubblica Dominicana.

"Lo ammetto, sembra davvero una storia molto strana. Da una dozzina di anni vado a Santo Domingo abbastanza regolarmente con la mia famiglia: quando avevo dodici/tredici anni la Federazione domenicana mi ha invitato a partecipare agli Assoluti e ho accettato. Con mio grande stupore sono arrivata seconda, da lì è nata la proposta di tirare per loro", racconta lei stessa in un'intervista alla testata "Pianeta scherma" del 2015.

Il suo passato da spadista si mescola in qualche misura alle sue origini nobili. Sul sito del Consolato della Repubblica di San Marino nella Repubblica Dominicana figura il nome di Alessandro Mario Segnini Bocchia di San Lorenzo, il padre di Elisa. "Nel 2017 è stato nominato - si legge - su proposta del Segretario di Stato agli Affari Esteri, dal congresso di Stato console della Serenissima Repubblica di San Marino in Santo Domingo, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica Dominicana".

"La Contessa Elisa Segnini Bocchia di San Lorenzo incontra i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, della quale, il padre Alessandro è diplomatico", si legge in un post Facebook datato maggio 2020 dell'associazione "Aristocrazia europea".

"La nostra consocia la contessina Elisa Segnini Bocchia di San Lorenzo con il primo ministro onorevole Giorgia Meloni", si legge in un'altra foto del 2022 pubblicata dalla stessa associazione.

Dopo diversi anni di militanza nelle fila di Gioventù Nazionale, Elisa Segnini Bocchia si è candidata con Fratelli d'Italia a Bergamo alle ultime elezioni amministrative, nelle quali ha però ottenuto poco più di una trentina di preferenze.

Fino a ieri, 27 giugno, lavorava come caposegreteria della deputata Ylenja Lucaselli, capogruppo del partito in commissione Bilancio alla Camera. Incarico dal quale si è dimessa sulla scia della bufera scatenata dalla seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage. Poche ore prima di lei, a lasciare il suo uolo nel Consiglio nazionale dei giovani era stata ella romana Flaminia Pace, presidente di Gioventù nazionale Pinciano.

"Penso che si debba verificare l'accaduto e che anche in colloqui privati, che violano ogni privacy, non si debba cadere in queste affermazioni prive di logica e di senso. Ci sono state delle prese d'atto dai responsabili: una delle dirigenti si è dimessa", ha commentato il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, rispondendo a una domanda sulle dimissioni di Pace. "In FdI chi sbaglia paga, state tranquilli".