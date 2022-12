Elly Schlein si candida alla guida del Pd: "Il modello neoliberista va cambiato"

"Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro. Costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che posso diventare la nuova segretaria del Pd: ci sto, ma facciamolo insieme". Così Elly Schlein, annuncia la sua candidatura alla guida del Pd, mentre la platea raccolta al Monk di Roma intona 'Bella ciao'.

La deputata lancia dunque il guanto di sfida al governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini. L'obiettivo è "scalzare le dinamiche di cooptazione correntizie" ha detto Schlein rivendicando di aver "rifiutato da sempre la logica di cooptazione". Per questo, ha aggiunto, "se la accettassi oggi sarei fessa. Siamo qui non per creare una nuovo corrente ma per superarle, mischiando le nostre storie, anche di chi la pensa diversamente. Siamo un'onda, non una corrente e su questo anche il mio nome la dice lunga: non ci saranno mai gli 'schleiniani'".

"Non è sano" sostenere che "mi occupo solo di diritti civili - ha poi rimarcato la deputata Pd -, e questo solo per il mio orientamento sessuale: non è sano".

E ancora: "Siamo qua per far partire un percorso collettivo per un contributo alla ricostruzione di un nuovo Pd di cui abbiamo bisogno - ha detto Schlein -. Questo processo costituente è un’occasione. Portiamo le nostre proposte. Non siamo qua per fare una partita da resa dei conti identitaria, ma per fare il nuovo Pd, tenere insieme la comunità e salvaguardare il suo pluralismo, le sue diversità, ma senza rinunciare a una identità chiara, comprensibile e coerente. Non è una sfida da leggere nella divisione fra riformismo e radicalità, c'è un campo comune: come cambiare il modello di sviluppo neoliberista che si è rivelato insostenibile". Quindi una promessa: "Accetterò l'esito del congresso, qualsiasi esso sia, e dal giorno dopo sarò a lavoro per l'unità".