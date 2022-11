Perché la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd è tutta in salita

La candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd è tutta in salita per una serie di motivi, che la mettono in una posizione di svantaggio rispetto a eventuali altri competitor.

In primis lei non è iscritta al Partito democratico e questo non viene visto di buon occhio dalla base del partito. Soprattutto fra i militanti e in chi frequenta i circoli territoriali, si dà per scontato che una persona che si candidi a guidare un partito ne abbia la tessera in tasca e ce l’abbia convintamente. Tanto che lo statuto nazionale democratico non ammette deroghe: essere iscritti al partito è condizione necessaria per presentare la propria candidatura.

Secondo l’articolo 12 comma 5 dello statuto del Pd, approvato dall’assemblea nazionale il 3 settembre 2021, "possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe, alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni, e che risultino tra i firmatari dei documenti politici presentati al voto degli iscritti, nella prima fase del congresso di cui al comma 3”. Dunque non solo si deve essere iscritti al partito ma si deve anche essere in regola con i pagamenti.

La neo deputata ed ex vice presidente dell’Emilia Romagna, dovrà porre rimedio a questo che un dettaglio non è oppure dovrà sperare che nelle prossime assemblee si assista a delle modifiche dello Statuto, non così assurdo, che possano agevolare le candidature di esterni al Pd, come già successo in passato in condizioni di crisi. Oggi forse necessario più che mai.

Il secondo punto a sfavore di Elly Schlein è molto più semplice: è divisiva. In questo momento storico il Partito democratico è alla ricerca di un candidato che possa unire, che possa esprimere la volontà della maggioranza del partito e che non si collochi con nettezza in uno degli angoli dell’arena politica democratica. Schlein è una donna che rappresenterebbe la parte molto più socialista e di sinistra. Dunque non raccoglierebbe il consenso né della vecchia Margherita, né della parte più liberal che, tra l’altro, potrebbe essere rappresentata al meglio dal suo collega Stefano Bonaccini.

Infatti proprio Bonaccini, attuale presidente della Regione Emilia Romagna, rappresenta il terzo problema di Schlein. Due candidati dalla stessa Regione? Un segno di debolezza per un partito che vuole essere a vocazione maggioritaria e vuole rappresentare il riferimento principale della sinistra nel Paese. Come ha detto un importante esponente del Pd a Roma: “Uno si candida dalla Toscana, due dall’Emilia Romagna e uno dalle Marche? Non è la segreteria del Pd ma del partito del centro Italia”.