La lettera di Elly Schlein: "Il fallimento di Giorgia Meloni è sotto gli occhi di tutti"

"Giorgia Meloni mi accusa di fare propaganda, ma il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti". Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, fa il punto sul "caso Lampedusa" e il governo oggi in una lettera indirizzata a Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. E attacca la presidente del Consiglio, soprattutto sul tema dell'immigrazione. "Capisco che sia nervosa oggi che Le Pen la silura da Pontida e deve applaudirsi da sola per non aver ottenuto nulla di nuovo rispetto alle politiche europee degli ultimi dieci anni, tutte focalizzate sul controllo delle frontiere e senza l'unica cosa che servirebbe all'Italia - scrive Schlein -. Ovvero la redistribuzione obbligatoria delle responsabilità sull'accoglienza dignitosa tra tutti i Paesi europei. Battaglia che noi abbiamo fatto. E che la destra non ha mai avuto il coraggio di fare per non disturbare i propri alleati nazionalisti".

Secondo la segretaria del Pd, oggi "insistono per reintrodurre una missione europea, su modello dell'operazione Sophia già bloccata anni fa da Salvini. È bene chiarirgli che serve una Mare Nostrum europea per salvare le vite in pericolo, ma nessuna nave può fare respingimenti collettivi contro il diritto internazionale. È solo demagogia".

E conclude: "Invece servono vie legali e sicure per l'accesso a tutti i Paesi europei. Il governo ignora il prezioso richiamo del presidente Mattarella sull'apertura dei canali regolari di ingresso. I decreti Salvini prima e Meloni poi, oltre a rendere più difficile salvare vite in mare proprio ora che la Guardia costiera chiede aiuto alle ong per i salvataggi, smantella l'accoglienza diffusa. La responsabilità sulla prima accoglienza è del governo, non dei comuni su cui Giorgia Meloni scarica le sue responsabilità".

