Elly Schlein si gode la vittoria e attacca La Russa: "Scappa col pallone"

All'indomani dei ballottaggi, che hanno visto il centrosinistra prevalere in tutte le grandi città, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, commenta il risultato al Nazareno e manda un messaggio al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che a scrutini terminati ha rilanciato la proposta di cancellare il secondo turno per le elezioni comunali: "Non è che quando si perde si aboliscono le elezioni e si scappa col pallone in mano - ha spiegato Schlein - non funziona così. Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro che hanno dimostrato incapacità di governare bene. Non ci stiamo, e troviamo sconveniente oltreché grave che la seconda carica dello Stato, nei primi minuti a caldo dopo una sconfitta, parli di cambiare le regole: non c'è nemmeno senso delle istituzioni".

"Un 6 a zero tennistico nei capoluoghi di Regione"

La segretaria dem, apre l'incontro con una metafora calcistica: "Abbiamo sofferto un po' ma non abbiamo mai smesso di crederci. Quindi grazie Zaccagni e speriamo in sabato prossimo. Forza azzurri". Il riferimento è al pareggio della Nazionale in abbondante zona Cesarini e indugia su quel "secondo tempo" della partita che ha regalato il risultato tondo al fronte progressista. Un risultato che ispira anche una metafora tennistica: "Un 6 a zero quasi tennistico nei capoluoghi di regione", scherza ancora Schlein che tira le somme: "Il Pd è il primo partito nei capoluoghi di regione tranne che a Potenza ed è la prima lista in 19 città su 29. È un netto rafforzamento. Siamo passati da un quadro in cui la destra aveva 13 capoluoghi e noi 13, a un quadro in cui noi ne abbiamo 17 e la destra 10. Abbiamo strappato in tutto sei comuni".

Per il Partito Democratico le affermazioni nei capoluoghi di regione e in altri comuni medio grandi sono un preziosissimo concime per tornare a coltivare il cosiddetto "campo largo", un progetto mai abbandonato malgrado risultati deludenti e incompiute, come le regionali in Abruzzo, Basilicata e Piemonte e le resistenze in quello che dovrebbe essere la futura coalizione da opporre al centrodestra, sia da parte centrista che nel Movimento 5 Stelle, dove Giuseppe Conte, oggi principale interlocutore, è uscito fortemente indebolito dalle elezioni europee e ora subisce le bordate interne del fondatore Beppe Grillo e di esponenti di punta come Virginia Raggi.

"Abituiamoci a fare l'analisi delle vittorie, basta veti"

"Lavorando uniti - ha continuato Elly Schlein - le destre si possono battere. Questi risultati dimostrano che siamo in grado di costruire delle coalizioni vincenti. Continueremo testardamente unitari più di prima a lavorare per una coalizione alternativa che mandi a casa le destre e batta questo governo. Sentiamo se possibile ancora più forte la responsabilità di costruire un'alternativa. Il tempo dei veti è finito, il messaggio degli elettori è chiaro: quando il programma è unitario intorno a un candidato credibile, loro sono con noi. Un dato è certo, il Pd è il perno indiscusso alla costruzione dell'alternativa. Le altre forze sono per noi interlocutori importanti, lo è il M5s e Conte, nelle reciproche differenze. M5S, Avs e le altre forze moderate troveranno nel Pd un interlocutore interessato a contrastare le destre, che sono il nostro unico avversario. Abituiamoci a fare l'analisi delle vittorie, perché continueremo a battere le destre, che hanno subito una bocciatura sui territori per le scelte sbagliate del governo e dei suoi alleati. Il messaggio è chiaro: basta coi tagli alla sanità e con i salari bassi, con l'autonomia. Il messaggio è: stiamo arrivando".