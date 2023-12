Per Fratelli d’Italia Elon Musk è un "criminale" ma lo invita sul palco di Atreju

C'è grande attesa per la trasferta romana Elon Musk, l'imprenditore che secondo la classifica di Forbes risulta essere l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 256,1 miliardi di dollari. Musk è tra gli ospiti di Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia. Il capo di SpaceX, Tesla, OpenAi e X aveva incontrato la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri, Antonio Tajani, nel mese di giugno, quando aveva varcato per la prima volta il portone di Palazzo Chigi.

Musk: "Italiani fate più figli"

Il vulcanico imprenditore non ha mai nascosto le sue simpatie per i sovranisti, tanto da riammettere Donald Trump su Twitter – poi ribattezzato X – dopo aver acquisito l'azienda. Con Meloni e Tajani aveva parlato di natalità – esortando gli italiani a fare più figli – e di intelligenza artificiale.

C'è molta attesa per quello che dirà dal palco di Atreju, ma c'è già chi – come il deputato del Partito Democratico, Alessandro Zan – attacca la presidente del Consiglio e il suo partito per la "doppia morale". Musk, infatti, ha avuto dei figli con la pratica che loro definiscono con disprezzo "utero in affitto".

Zan (Pd): "Meloni dirà a Musk che lo considera un criminale?"

"Elon Musk – spiega Zan in un video pubblicato sui social – sabato sarà ospite di Giorgia Meloni ad Atreju, festival di Fratelli d'Italia. La sua presenza dimostra non solo una contraddizione, ma svela tutta l'ipocrisia di questa destra. La stessa destra che alla Camera ha approvato una legge che rende la gestazione per altri addirittura 'reato universale' Quello che non hanno fatto per la tortura e per la riduzione in schiavitù, lo hanno fatto per la Gpa".

Il deputato dem si riferisce al provvedimento, approvato lo scorso 26 luglio a Montecitorio, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con una multa da 600 mila euro a un milione di euro 'chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità'. Il reato viene perseguito in Italia anche se viene commesso all'estero.

"Un genitore di una figlia o di un figlio nato da GPA – continua Zan – per Giorgia Meloni e per il suo partito è un criminale da sbattere in galera e a cui la caccia su tutto il globo terracqueo. Eppure, proprio Elon Musk, ospite d'onore della kermesse meloniana, è genitore tramite la gestazione per altri. In pratica, se sei etero, se sei una delle persone più ricche al mondo e soprattutto se sei un cosiddetto 'sovranista' di destra. puff! Per magia la Gpa non è più un problema: anzi, ti invitano con tutti gli onori a Palazzo Chigi e al loro festival, tanto da diventare un loro simbolo. Ma secondo voi Giorgia Meloni avrà il coraggio di dire a Elon Musk che dal suo punto di vista è un criminale?".

Gli undici figli del patron di Tesla

La cantante canadese Grimes ed Elon Musk, che si sono frequentati dal 2018 al 2022, sono genitori di due bambini, un maschio e una femmina, nati da madre surrogata tramite gestazione per altri. L'imprenditore è padre di undici figli: i primi sei, nati grazie alla fecondazione in vitro, avuti con la prima moglie Justine Wilson, due con la cantante Grimes e altri due da Shivon Zilis.

