Elon Musk sarà ospite di Giorgia Meloni alla convention di Atreju

Dopo le indiscrezioni arriva la conferma. Elon Musk scrive su X che sarà questo weekend ad Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Non lo fa direttamente con un tweet, ma conferma la sua presenza rispondendo "yes" ad un utente che riportava la notizia che questo fine settimana sarebbe stato in Italia a un evento con la premier Giorgia Meloni. Immediatamente FdI ha confermato la notizia sul profilo di Atreju con una citazione in latino: "Sic itur ad astra", cioè "così si sale alle stelle". Una mossa che conferma la vicinanza del magnate americano alla destra americana ed europea.

Ma non è di certo il primo incontro: lo scorso 15 giugno Musk ha incontrato la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani a Palazzo a un tavolo su cybersecurity, intelligenza artificiale e spazio. A ottobre, quando Meloni annunciò sui social la separazione dal compagno Andrea Giambruno, ci fu il 'mi piace' anche di Musk. Segno di una sintonia che va avanti da mesi.

Oltre a Elon Musk, il 'mister X' che ha confermato la sua partecipazione ad Atreju alla tradizionale kermesse organizzata dal partito di Giorgia Meloni, potrebbero partecipare anche il primo ministro inglese Sunak e il primo ministro albanese Rama.

