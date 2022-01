La senatrice Elvira Evangelista molla Conte: "Qui è un caos". Alta tensione in casa M5s

La senatrice Elvira Lucia Evangelista lascia il Movimento 5 Stelle e almeno per ora passa al gruppo Misto. Il suo telefono squilla a vuoto e consegna quel poco che ha da dire ad una agenzia di stampa, parlando di una "situazione di caos interno che per me è inaccettabile. Con il gruppo si era chiuso ogni rapporto di fiducia, per tanti motivi". Che ci fossero dei problemi all’interno del Movimento si sapeva, dalle divisioni interne all’impasse in cui sembra finito Conte a pochi giorni dal voto per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ma perdere un parlamentare così, non se lo aspettava nessuno. Tanto che nelle chat dei pentastellati, c’è anche chiede seriamente: "Ma cos’è uno scherzo?". No, non lo è. Quando ai senatori arrivano i messaggi dei colleghi della Camera in cerca di spiegazioni, Evangelisti ha già lasciato la chat deisenatori, il Movimento ed è già una senatrice del Gruppo misto. Da lì si prepara a votare per il Quirinale, annunciando che voterà "in scienza e coscienza, non avendo più diktat di partito. Voterò quello che voglio votare. Le mie posizioni politiche sono note. Berlusconi? Non lo voterò, assolutamente".

Un’altra tegola per Conte, che la settimana scorsa aveva provato a rassicurare tutti garantendo trasparenza e massimo coinvolgimento dei parlamentari. Ma le cose si mettono male. Il gruppo di senatori e deputati M5s è ormai una pentola a pressione. Fonti interne ai parlamentari M5s dicono che "sta saltando il tappo. Tira una brutta aria. Se una senatrice così preparata e che non era neppure fra le più critiche nei confronti di Conte e della dirigenza, se ne va, non è buon segno".

Un fulmine a ciel sereno, anche se qualcuno esprime anche una certa tranquillità perché che qualcuno se ne potesse andare, lo avevano anche messo in conto. Non tanto perché il voto del Capo dello Stato debba per forza spostare i numeri, ma perché, secondo altri colleghi senatori, lei lo aveva annunciato. Stando a fonti interne al Movimento, Evangelista era da tempo insofferente per una serie di questioni che non le andavano giù. Era critica sulla gestione della comunicazione interna e sul fatto che i parlamentari non stessero toccando palla sulla questione del Quirinale. Non una che guardava con ostinazione il processo di cambiamento interno di cui si sta facendo carico Conte, tanto da essere anche controcorrente sulla questione del 2xmille. A dispetto di tanti, lei era favorevole. Sarebbe stato altro a portarla all’esasperazione: mancanza di condivisione, temi cari al Movimento mesi troppo da parte. Una fonte parlamentare dice con sicurezza: "Aveva detto che se ne sarebbe andata dopo la delusione di non essere entrata nel comitato giustizia". Forse si riferisce anche a questo quando Evangelista parla della rottura di un rapporto di fiducia.

Fatto sta che ora la senatrice ex 5 Stelle si trova nel gruppo misto insieme ad altri 48 colleghi. Secondo alcuni senatori di vari partiti, sarebbe vicina al Pd, qualcun altro è pronto a scommettere che faccia il santo con Lega o Fratelli d’Italia. Chissà che non raggiunga i suoi ex compagni di Alternativa c’è, i quali sono alla costante ricerca di nuovi senatori per formare il Gruppo al Senato. Ma per ora, nessuno sembra saperne nulla. Una cosa è certa e lo ha detto lei: "Avvierò delle interlocuzioni perché la mia prospettiva non è quella di rimanere da sola".