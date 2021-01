Politica in lutto, è morto Emanuele Macaluso

E' morto all'età di 96 anni Emanuele Macaluso, storico dirigente del Partito comunista italiano. Nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924, Macaluso è stato parlamentare dal 1963 al 1992. Fu anche direttore de L'Unità dal 1982 al 1986. Un vero antifascista, un fine pensatore.

È morto Emanuele Macaluso

"Ho incontrato Macaluso solo negli ultimi anni della sua vita, apprezzando lo straordinario esempio di cultura, ironia, vis polemica. Un grande siciliano, una perdita per la sinistra italiana" scrive su Twitter il commissario europeo Paolo Gentiloni.

"Che tristezza - commenta Enrico Letta - Un grande protagonista che ci lascia. Un pensiero aperto, intelligente e sempre originale. Aggiungo, come nota personale, un vicino di casa amato e coccolato da tutto il quartiere di Testaccio".

Emanuele Macaluso è stato uno dei grandi italiani dell’ultimo secolo. Uno dei più grandi.

Perderlo proprio oggi è uno dei presagi più oscuri per la politica, la sinistra, l’Italia intera. January 19, 2021

Il premier Giuseppe Conte, arrivato in Aula al Senato per le comunicazioni sulla fiducia, prende la parola nell'emiciclo ricordando subito Emanuele Macaluso, venuto a mancare. "Anch'io mi associo al ricordo di Macaluso, che è stato qui per tanti anni prima come senatore, poi come giornalista. Penso che anche chi non ha condivido le sue idee politiche possa dire che è stato un grande protagonista della vita politica e culturale del paese".