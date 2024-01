Emanuele Pozzolo: i due testimoni che lo accusano per lo sparo e i dubbi da chiarire

I pm che si occupano dell'inchiesta sul caso Pozzolo, avviata dopo la querela presentata dalla parte lesa, da oggi iniziano ad ascoltare le testimonianze di chi era presente alla serata di Capodanno a Rosazza (Biella), in cui l'elettricista 31enne Luca Campana è stato colpito da un proiettile partito da una pistola di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro sarà probabilmente uno dei primi ad essere sentiti dai magistrati della procura di Biella.

Si cerca ancora una ricostruzione definitiva su quanto è successo nel piccolo paese della Valle Cervo di cui è sindaca la sorella di Delmastro, Francesca. "L'unica cosa che mi ricordo è che l'arma è stata tirata fuori dall'onorevole, la maneggiava lui - racconta da giorni Luca Campana -. Gli ho chiesto perché mi avesse sparato, non mi ha mai risposto e non mi ha nemmeno chiesto scusa".

Chi ha davvero sparato quella sera? La sospensione di Emanuele Pozzolo da Fratelli d'Italia, per decisione di Giorgia Meloni, è l'ultima battuta di un caso aperto nelle prime ore del 2024. Sulla vicenda dello sparo di Capodanno restano ancora tante zone grigie e alcuni punti da chiarire. Il sottosegretario Delmastro, di cui Pozzolo è uno dei fedelissimi, ha subito chiarito che al momento dello sparo era all'esterno dell'edificio e si stava accingendo a ripartire verso la sua abitazione, accompagnato dalla scorta. Che il colpo sia partito accidentalmente è un elemento su cui tutte le testimonianze concordano. Tutto da chiarire, al contrario, chi teneva in mano l'arma quando è stato esploso il proiettile.

Pozzolo sostiene che non era lui, ma ci sono due dei partecipanti alla serata che hanno dichiarato agli investigatori esattamente l'opposto, cioè che era proprio il parlamentare, ora indagato per lesioni, accensioni pericolose e omessa custodia di arma, a maneggiare la pistola, un mini revolver "North american arms LR", calibro 22, che deteneva regolarmente con altre cinque armi.

Uno dei testimoni che accusano il parlamentare sarebbe lo stesso che ha già ricostruito la scena nei giorni scorsi, parlando anche con alcuni giornalisti. "Ad un certo punto - aveva raccontato - Pozzolo ha tirato fuori una pistola per farla vedere in giro. Era piccola, sembrava un accendino, e la poteva tenere nel palmo di una mano. Non c'è stato nemmeno il tempo di chiedergli cosa stesse facendo e magari di mettere via l'arma, visto che nel locale c'erano anche dei bambini". La sua versione e quella fornita dall'altro testimone sarebbero state raccolte quasi in simultanea da due diversi carabinieri e sarebbero quindi un elemento a favore dell'accusa. Le altre persone presenti nei locali della pro loco la notte di Capodanno non avrebbero invece fornito, almeno per il momento, elementi utili a ricostruire l'episodio, perché non erano presenti nella sala o perché erano distratti.

Tutti gli adulti presenti quella notte - c'erano 35 persone, tra cui alcuni bambini - dovrebbero essere ascoltati dagli investigatori in questi giorni. È probabile che Pozzolo sia interrogato soltanto quando arriveranno i risultati dello stub per individuare eventuali tracce di polvere da sparo: la perizia è stata affidata ai carabinieri del Ris-reparto investigazioni scientifiche. Pozzolo si è sottoposto all'accertamento, con rilievi sia sulle mani che sugli indumenti, solo circa sei ore dopo lo sparo, ma gli investigatori sono certi che il tempo trascorso non ha messo a rischio l'attendibilità del test.