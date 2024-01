Pozzolo, ora è giallo sul porto d'armi. Dai carabinieri nessun parere

Nuovi sviluppi sul caso che coinvolge il deputato Emanuele Pozzolo. Dalla sua mini revolver, la sera di capodanno, è partito un colpo che ha ferito alla gamba il cognato di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Secondo le ricostruzioni pubblicate stamane da La Stampa, il parlamentare era in possesso di un porto d'armi per difesa personale solo da metà dicembre, ovvero due settimane prima del fatto.

A infittire il giallo – secondo il quotidiano torinese – un parere negativo che sarebbe stato dato dai carabinieri di Biella alla concessione dell'autorizzazione che il parlamentare di Fratelli d'Italia aveva richiesto per timore di ritorsioni in seguito alla partecipazione a un convegno sulla situazione dei cristiani in Iran.

Dai carabinieri di Biella "nessun parere"

Una motivazione oggettivamente debole, soprattutto se si tiene conto che negli ultimi tempi, nella zona, ci sarebbe stata una notevole stretta rispetto alle concessioni. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, commentando la notizia, ha puntualizzato: "Nell'ambito della procedura per il rilascio del porto di pistola all'onorevole Pozzolo, con riferimento all'esposizione a rischio rappresentata dal parlamentare, il comando provinciale di Biella non ha espresso alcun parere, comunicando solo di 'non essere in possesso di elementi utili di valutazione' in ordine alle esigenze rappresentate dal richiedente al fine del rilascio del titolo autorizzativo da parte della Prefettura".

Insomma, nessun parere negativo ma neanche un parere positivo, fatto che registrerebbe comunque un'anomalia, visto che solitamente, per ottenere la concessione del porto d'armi per difesa personale da parte della prefettura, è dirimente un parere positivo da parte del comando militare di competenza. Pozzolo era già titolare di una licenza per altre armi custodite nella sua casa di Vercelli, ma solo per un utilizzo sportivo.

Fratoianni: "Sembra il copione di un film di quart'ordine"

Nel frattempo, la vicenda continua a infiammare il dibattito politico. Il deputato del Partito Democratico, Federico Fornaro, ha annunciato un'interrogazione al ministro Matteo Piantedosi sulle modalità di concessione del porto d'armi a Pozzolo. "Avevo accennato qualche settimana fa che sembrava il copione di un film di quart'ordine – commenta invece il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni –, siamo invece ben oltre l'immaginabile. La presidente del consiglio fino a quando farà finta di niente? Pensa davvero che gli italiani siano dei gonzi? Il caso Delmastro e Pozzolo, le vicende che coinvolgono il sottosegretario alla cultura Sgarbi, l'affaire Santanchè con tutto quello che abbiamo visto nelle varie inchieste, giornalistiche e giudiziarie. Non è forse arrivato il momento di fare pulizia in questo governo? O la destra vuol fare la faccia feroce solo con la povera gente?".