Letta: "Alleanza con 5 Stelle? Priorità Governo è uscire da crisi economica"

Il segretario del Partito Democratico ha risposto alle domande sugli sviluppi della collaborazione con i grillini: "Serve maggioranza forte". Sulle dimissioni di Boris Johnson: "E' un populista che ha fatto danni in Europa, non ci mancherà"

"La priorità del Governo deve essere quella di portare gli italiani fuori da questa crisi economica". L'indicazione arriva da Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, a Napoli per la commemorazione di Guglielmo Epifani. A chi gli chiede del futuro dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle, dopo l'uscita di Di Maio e le quotidiane perplessità espresse da Giuseppe Conte sulle scelte dell'Esecutivo, Letta risponde: "Siamo in un maggioranza composita, con alleati più vicini, con cui stiamo governando insieme. Con i 5 Stelle prosegue la discussione sulle cose da fare, ma quello che è importante è che il Governo si occupi di portare gli italiani fuori da questa crisi. Purtroppo la situazione sta peggiorando: inflazione, il rischio recessione, famiglie e imprese che faticano. C'è bisogno di una maggioranza forte e spero che ci sia la possibilità di trovare le intese che servono".

Il segretario dem ha commentato anche la crisi britannica che ha portato alle dimissioni del premier Boris Johnson: "Deve far riflettere perché è finita un'esperienza profondamente populistia della quale non abbiamo nessun rimpianto. Ha fatto molti danni all'Europa, indicandola come capro espiatorio dei problemi interni. I britannici sceglieranno la loro prossima guida, ma a noi Johnson non mancherà. In Italia la situazione è diversa, andremo al voto tra qualche mese".