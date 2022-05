Montesano presenta Unione Popolare, coalizione “contro le élite”

Enrico Montesano torna in politica ma solo come portavoce di una nuova idea politica che si chiamerà Unione Popolare. ?Non mi candido?, ha precisato il popolare attore romano, che ha già un'esperienza politica alle spalle come consigliere comunale a Roma e al Parlamento Europeo. "Io ho solo messo il mio nome e la mia notorietà a servizio della verità, non lo faccio per ambizione personale ? ha dichiarato - In questi due anni non ci ho guadagnato nulla a dire quello che ho detto, anzi: solo insulti da ogni parte. Ma questa è un'idea in cui credo, una lotta dei popoli contro le élite, e mi espongo volentieri come ho sempre fatto quando ho creduto in qualcosa?. Unione popolare - Una coalizione per le Libertà, verrà presentata domenica 22 maggio alle 15,30 al circolo Casale San Nicola di Roma.

Unione Popolare, Montesano: ?Non mi candido?

Montesano metterà la sua notorietà a servizio di Unione Popolare ma non si candiderà. ?Non lo faccio per interesse personale o per mettermi in luce. Non voglio essere scambiato per uno ambizioso, che vuole presentarsi per fare il politico, visti anche i miei trascorsi e il fatto che vengo dal mondo dello spettacolo, e gli attori di questi tempi non sono visti molto bene. Lo sento come un dovere morale, non posso avallare e alimentare la grande menzogna?.

Il focus, ha spiegato Montesano all?Adnkronos, sarà ?su quello che si farà o si vorrà fare a Roma e nel Lazio, per creare lo zoccolo duro di quella che potrà essere un'azione politica sul territorio, allo scopo di confluire insieme ad altre forze in una coalizione per le Libertà. Cominciare a parlarne, ecco. D'altronde, al Nord c'è grande fermento, mentre nel Centro-Sud si sonnecchia". L?attore, che tra pochi giorni compirà 77 anni, ha aggiunto di non aver nessuno alle spalle ?non abbiamo capitali, non siamo etero diretti e non abbiamo piattaforme che ci sostengono, però se abbiamo un seguito popolare, qualcosa si può fare?, ?perché se hai i soldi ma non hai un popolo che ti segue, puoi fare poco?.