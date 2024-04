"Lei è ebrea"? È bufera per la domanda alla senatrice Ester Mieli su Radio 1

Ancora polemiche in Rai e, questa volta, sotto la lente dei riflettori finisce la radio. Durante la trasmissione "Radio Anch'io", su Radio1, il conduttore Giorgio Zanchini ha chiesto a Ester Mieli, senatrice di Fratelli d'Italia, se fosse ebrea. La discussione verteva sulle proteste degli studenti nelle università italiane contro la guerra in corso in Palestina. E la domanda, considerata quantomeno inopportuna, non è passata inosservata.

A segnalarla, in primis, in commissione di Vigilanza Rai, la deputata Augusta Montaruli. La parlamentare ha quindi proposto di ascoltare i vertici Rai anche fu questo punto, ipotizzando di convocare anche il conduttore della trasmissione Giorgio Zanchini. La parlamentare di Fdi ha sottolineato che quanto avvenuto a Radio Anch'io rappresenta "un caso gravissimo", che "rasenta l'antisemitismo". Ma il coro di protesta è unanime, soprattutto a destra, ma non solo.

La Russa: "Episodio inquietante". E l'Ad Rai Roberto Sergio telefona a Mieli

"Trovo davvero grave e inquietante quanto avvenuto stamattina alla senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli, ospite di un programma radiofonico della Rai. Da settimane si susseguono in tutta Italia manifestazioni di intolleranza nei confronti di Israele e degli ebrei e una domanda come quella posta dal conduttore è del tutto inaccettabile. L'opinione di una persona non può in alcun modo essere collegata alla religione professata. All'amica Ester Mieli e alla comunità ebraica giunga la mia sincera solidarietà e affettuosa vicinanza" afferma in una nota il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Chiederle se fosse di religione ebraica rimanda a pagine tragiche e oscure della storia del Novecento, quando ai fratelli ebrei si imponeva la stella gialla" ha dichiarato il ministro della cultura San Giuliano.

Ma solidarietà arriva anche dalle fila di Azione: "La mia solidarietà alla senatrice di Fdi, Ester Mieli, per quanto accaduto questa mattina a Radio Anch'io. Come se per commentare l'attualità politica fosse necessario chiarire la propria religione. Un episodio grave e inaccettabile. La Rai chiarisca" dichiara su X, Mariastella Gelmini.

E dichiarazioni di solidarietà arrivano anche dal Pd, per bocca della deputata Lia Quartapelle: "Solidarietà alla senatrice Ester Mieli oggetto di un inaccettabile pregiudizio. Conoscendola, sono certa che non si farà fermare nell'esprimere il proprio pensiero, ma quanto accaduto è la spia di pregiudizi antisemiti radicati che da tempo inquinando il dibattito pubblico"

E in mattinata, l'amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio - a quanto apprende l'Adnkronos - avrebbe contattato telefonicamente la Senatrice Mieli per porgere le proprie scuse dopo quanto accaduto stamane nella trasmissione di Radio Rai1 "Radio Anch'io".