Per la ministra Roccella le violenze sulle donne sono influenzate dal porno

"Noi stiamo parlando di Intelligenza artificiale, ma in realtà abbiamo ancora molto da fare per proteggere i nostri ragazzi nel normale accesso quotidiano a Internet, e abbiamo cominciato a occuparci subito di questo perché i dati sono preoccupanti: l'accesso ai siti pornografici è anticipato ai 6-7 anni. Immaginiamo questo come incida nella costruzione dell'immaginario per i futuri rapporti tra uomo e donna, sessuali e affettivi. E purtroppo devo dire lo vediamo anche con l'aumento delle violenze di minori su minori, è di questi giorni questo caso veramente sconvolgente di Catania ma ne abbiamo visti altri e sappiamo che sono casi che stanno aumentando". Lo ha detto la ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo a un convegno organizzato dal Telefono Azzurro.

Roccella ha ribadito quello che è un suo cavallo di battaglia: quello di limitare l'accesso ai siti hard, soprattutto tra i giovanissimi. Una posizione che per molti oppositori della ministra e del governo sarebbe solo quello di creare un alibi, raggirando l'ostacolo del rapporto paritario tra uomo e donna, quel patriarcato non riconosciuto come problema profondo della società.

La scuola non può sostituirsi alle famiglie

L'esponente del governo, parlando all'evento organizzato a Roma, è tonata anche su un'altra questione alla base della sua azione politica, ovvero il primato delle famiglie sulla scuola nell'educazione sessuale dei giovanissimi: "Con il cosiddetto decreto Caivano – ha spiegato – abbiamo cercato di responsabilizzare ancora di più le famiglie e in particolare lo abbiamo fatto anche su altri ambiti come l'abbandono scolastico; ma lo abbiamo fatto sul fronte dell'accesso a siti inadatti e sui rischi che i ragazzi e i bambini corrono in questo accesso precoce. Abbiamo stabilito l'obbligo del parental control nei nuovi device, ultimamente abbiamo dato un po' più di tempo alle case per adeguarsi, abbiamo accettato di allungare un po' i tempi ma il punto di arrivo deve essere che il parental control deve essere inserito di routine". Insomma, la sfera sentimentale e affettiva – per la ministra Roccella – non può essere delegata ad altri se non ai parenti più stretti; una convinzione che però si scontra con i numeri del Viminale: nel 2023, infatti, su 79 femminicidi ben 59 si sono consumati tra le mura domestiche.

"Mai più migranti criminali in Italia"

Non poteva mancare un riferimento alla nazionalità degli stupratori. "Agli stupratori di Catania – ha detto la ministra rispondendo alle domande di un cronista – potrà essere negato il permesso di soggiorno, perché c'e' il fattore della pericolosità sociale e perché il nostro governo ha cambiato la legge. Dovranno rispondere alla giustizia di ciò che hanno fatto, e possono comunque essere espulsi, perché ora ci sono tutti i mezzi per farlo. La legge che abbiamo promosso insieme ai ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, approvata alla fine dello scorso anno, oltre a rafforzare e rendere più tempestive le misure generali di prevenzione contro la violenza sulle donne, estende agli immigrati indiziati di reati di violenza la possibilità dell'espulsione per i maggiorenni e la non concessione del permesso di soggiorno, per i minorenni. È una norma molto importante a tutela delle donne e per aumentare il tasso di sicurezza nelle nostre città", ha concluso.