L'Europa invita a non riconoscere l'elezione di Putin

Mentre in Italia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, Matteo Salvini, è nella bufera per aver dichiarato, a proposito delle elezioni in Russia, che "quando un popolo vota ha sempre ragione", ma l'Alto Rappresentante Josep Borrell, che esprime le posizioni dei 27, non usa mezze misure per esprimere un parere radicalmente opposto: "Per l'Unione Europea - dichiara Borrell - le elezioni presidenziali russe che si sono concluse ieri con la rielezione di Vladimir Putin non sono state né libere né eque, ma caratterizzate da repressione e intimidazioni, in un contesto altamente restrittivo e per di più senza che gli osservatori internazionali dell'Osce abbiano potuto sorvegliarle". Le elezioni presidenziali tenute in Russia dal 15 al 17 marzo, ha poi scritto Borrell in una dichiarazione ufficiale, "si sono svolte in un contesto soggetto a molte restrizioni, esacerbato anche dalla guerra illegale di aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Le autorità russe, ha continuato, "hanno continuato ad aumentare la sistematica repressione interna, reprimendo i politici dell'opposizione, le organizzazioni della società civile, i media indipendenti e altre voci critiche con l'uso di leggi repressive e pene detentive motivate politicamente''. "La scioccante morte del politico dell'opposizione Alexey Navalny nel periodo precedente alle elezioni - ha aggiunto Borrell - è un altro segno dell'accelerazione e della sistematica repressione". Le restrizioni, ha ricordato ancora, hanno "provocato un aumento allarmante delle violazioni dei diritti civili e politici, impedito la candidatura di molti candidati, compresi tutti quelli contrari alla guerra illegale di aggressione della Russia, hanno privato gli elettori russi di una possibilità scelta reale e hanno limitato fortemente il loro accesso a informazioni accurate''. Una posizione in linea con quella dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che esorta all'unanimità la comunità internazionale a non riconoscere più la legittimità del despota russo come presidente e invita tutti i Paesi a cessare ogni contatto con lui, tranne che per perseguire la pace e per scopi umanitari, ad esempio per organizzare scambi di prigionieri o per riportare a casa i bambini dell'Ucraina. A rendere nota la posizione il presidente dell'assemblea, il greco Theodoros Rousopoulos.

A sconfessare l'alleato, dopo le proteste delle opposizioni, l'altro vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "La politica estera - ha spiegato - la fa il ministro degli Esteri. Quindi le posizioni in politica estera sono quelle del ministro degli Esteri. Queste elezioni sono state caratterizzate da pressioni forti, anche violente. Navalny è stato escluso da queste elezioni con un omicidio, abbiamo visto le immagini dei soldati nelle urne, non mi sembra che sia un'elezione che rispetta i criteri che rispettiamo noi". Ad esprimere solidarietà a Tajani, quazsi a mo' di scherno, il responsabile Esteri, Europa e Cooperazione internazionale nella segreteria nazionale del Pd, Giuseppe Provenzano: "Solidarietà al vicepresidente e ministro Antonio Tajani - scrive Provenzano in un post su X - non dev'essere facile avere un omologo vicepresidente Salvini che non condanna i crimini di Putin e vede in queste elezioni russe una grande affermazione del popolo. Ma con queste posizioni il Governo può mai essere credibile? E Meloni tace...".

Kubilius (Ppe): "Discutere della legittimità di Putin è come discutere della legittimità di un boss mafioso

Durissimo l'eurodeputato Andrius Kubilius, già per due volte primo ministro della Lituania e oggi capofila del gruppo Ppe per la Russia: "Discutere della legittimità di Vladimir Putin - spiega - è come discutere della legittimità di un boss mafioso. C'è solo una alternativa per la Russia: o uno Stato senza elezioni e senza un presidente legittimo, oppure una Russia senza Putin. D'ora in poi potremo chiamare Vladimir Putin in molti modi: dittatore, criminale di guerra, boss mafioso del Cremlino, ma non possiamo chiamarlo presidente. L'unica differenza tra i dittatori del XX secolo e quelli del XXI secolo è che i dittatori del XXI secolo fingono di essere sostenuti dai cittadini. Nel XX secolo, sotto l'impero sovietico, Stalin non aveva bisogno di elezioni per rimanere al potere quanto voleva. Nel XXI secolo, l'era della restaurazione dell'impero russo, Putin per qualche motivo vuole avere una simulazione delle elezioni, oltre a rimanere al potere per tutto il tempo che vuole. Non ci sono state elezioni presidenziali in Russia e nessun presidente è stato eletto, perché i russi non potevano fare alcuna scelta, in modo molto simile al cosiddetto voto parlamentare in Bielorussia nel febbraio di quest'anno".

Gentiloni: "Putin né più forte né più debole"

Sulla vicende interviene anche il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni: ''Penso che dobbiamo avere a che fare con la Russia con grande vicinanza per i suoi cittadini. I russi sanno benissimo che Putin è refrattario a ogni forma di libertà e democrazia'', ha detto l'ex premier rispondendo a una domanda posta dai giovani partecipanti al Next Milan Forum organizzato dall'Ispi all'Università Bocconi di Milano.