"Sull'ex Ilva governo Meloni non ha strategia e gli indiani ci hanno tirato il pacco"

È stallo nella trattativa tra il governo Meloni e Arcelor Mittal sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il destino della più grande acciaieria d'Europa è ora appeso a un filo e l'esecutivo, dopo la rottura, proverà a superare le resistenze dell'azienda franco-indiana proponendo l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione controllata. Sullo sfondo aleggia il fantasma della liquidazione. A Today.it interviene il parlamentare del Partito Democratico ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.

"Tenderei a escludere l'ipotesi della liquidazione – spiega Orlando – perché sarebbe una bandiera bianca che il governo non si può permettere di agitare. Il rischio è arrivare a una situazione di collasso per i ritardi che si sono progressivamente accumulati. Dalle notizie che emergono sembra chiaro che in queste settimane non solo si sia perso del tempo prezioso per cercare di salvare la situazione, ma si sia speso quel tempo per complicarla ulteriormente. Gli impegni che erano stati assunti da alcuni membri del governo, all'insaputa dell'opinione pubblica, rischiano di dare ulteriori argomenti agli indiani".

Proviamo a fare la cronistoria degli errori che hanno portato a questo stallo?

"Ci sono due scuole di pensiero. C'è un racconto secondo il quale gli indiani sono venuti per investire e poi la cancellazione dello scudo penale li ha dissuasi. E poi c'è chi ritiene che in verità la cancellazione dello scudo penale, che sicuramente non è stata un'idea brillante, abbia fornito un alibi a un investitore, Arcelor Mittal, che aveva come prevalente obiettivo quello di accaparrarsi delle quote di mercato, avendo già una significativa forza produttiva distribuita a livello globale. Un investitore interessato alla rete clienti dell'ex Ilva, ma solo a quello. Io propendo per questa seconda tesi, perché a fronte di interventi che non solo recuperavano, ma miglioravano la posizione dell'investitore privato, c'è stata questa fuga progressiva che ha portato a una perdita di solidità di Acciaierie d'Italia".

Usando un'espressione di uso comune si può ire che gli indiani ci abbiano tirato il pacco?

"Sì, gli indiani ci hanno tirato il pacco e si sono presi i clienti. Questa purtroppo è la sintesi".

La storia recente dell'acciaieria ha viaggiato sempre su un doppio binario, quello economico e quello ambientale. Mentre saltava l'accordo tra governo e ArcelorMittal, i carabinieri del Noe di Lecce sono entrati nello stabilimento per acquisire documentazione riguardante i livelli emissivi degli impianti.

"Negli ultimi anni sono stati fatti degli interventi significativi. Dobbiamo sempre avere presente cosa era l'Ilva quando la lasciarono i Riva: c'era un stabilimento con scarichi abusivi e scarichi a mare non controllati. L'Aia che è stata fatta successivamente ha sicuramente ridotto l'impatto, la copertura dei parchi minerali è stata una miglioria significativa. Certo è che continua a essere un'azienda il cui processo di risanamento non si è compiuto e questo è aggravato dalla progressiva riduzione degli investimenti sulla manutenzione. Non conosco la dinamica degli eventi che ha portato i carabinieri in fabbrica, ma nelle scorse settimane ci sono stati sicuramente degli episodi di emissioni anomale, probabilmente dovute al fatto che molti impianti non sono più in efficienza".

Il governo Draghi aveva stanziato un miliardo di euro. Che fine hanno fatto quei soldi?

"Era stato stanziato un miliardo – e ricordo bene anche le valutazioni del ministro Giancarlo Giorgetti e del ministro Daniele Franco – perché c'era una crescente diffidenza nei confronti degli investitori indiani. Una diffidenza che si è rivelata nei mesi successivi sempre più giustificata. Si fece quell'investimento per consentire un cambio di equilibrio di capitale e quindi anche nella governance, ma quei soldi sono stati presi e utilizzati per pagare le bollette di Acciaierie d'Italia. In pratica, il governo Meloni si è trovato sul tavolo un miliardo che avrebbe consentito di rivedere gli equilibri interni al capitale, ma quei soldi sono stati utilizzati per la spesa corrente, senza particolari garanzie da parte di Arcelor Mittal".

La strada che si sta cercando di percorrere è una ricapitalizzazione da parte dell'azienda con una maggiore presenza dello Stato, ma la trattativa è in alto mare. Quale può essere la soluzione?

"A questo punto credo, come tra l'altro abbiamo sempre chiesto in questi mesi, che l'unica strada sia quella di una piena assunzione di responsabilità dello Stato, per poi individuare altri partner privati. Continuare a inseguire Arcelor Mittal non porta da nessuna parte".

C'è chi, come ad esempio Carlo Calenda, dice che una statalizzazione porterebbe a una situazione analoga a quella di Alitalia. C'è il rischio?

"Il rischio c'è ma non capisco quale sia l'alternativa che propone Calenda, se non la chiusura dell'impianto. Abbiamo un partner che non vuole investire e abbiamo un'azienda che ha bisogno di investimenti, se no chiude. O si trovano altri partner industriali, ma per farlo serve per forza di cose un'acquisizione di tutto il capitale, oppure si trova un partner immediatamente, ma questa mi sembra un'ipotesi abbastanza improbabile. Il superamento della presenza degli indiani sarà tutt'altro che indolore, per questo lo Stato deve fare da garante".

I sindacati sono nuovamente in agitazione, la crisi dei lavoratori è un'altra costante della storia dell'acciaieria.

"Io mi auguro che il governo spieghi finalmente in che direzione vuole andare. Noi, che potremmo infierire sulle difficoltà dell'esecutivo, per senso di responsabilità abbiamo chiesto di condividere la strategia e ci siamo proposti per sostenerla. Il problema è che lo stallo c'è perché il governo Meloni non ha una posizione ma due: una è quella del ministro Adolfo Urso, che è consapevole dell'esigenza di superare la presenza degli indiani, l'altra è quella del ministro Raffaele Fitto che al contrario ha lavorato per mantenere la presenza degli indiani".

Cosa perderebbe l'Italia se anche l'ex Ilva dovesse sparire?

"Rinunciare a un asset come l'ex Ilva significherebbe rinunciare all'unico stabilimento in Italia che trasforma il minerale in acciaio, indebolendo tutta la filiera legata all'acciaio. Parliamo di componentistica navale, automotive, edilizia. Sarebbe una perdita enorme per la nostra economia, difficile da quantificare".