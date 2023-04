La nuova vita di Fabrizio Corona: candidato alle elezioni e pronto a diventare assessore

Re dei paparazzi, opinionista, imprenditore e adesso politico. Fabrizio Corona cambia ancora pelle: è tra i candidati al Consiglio comunale di Catania nella lista Movimento popolare catanese a sostegno del candidato a sindaco Giuseppe Lipera. Si vota il prossimo 28 e 29 maggio.

La candidatura è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa seguita anche da CataniaToday. Corona, giacca nera e camicia bianca, si è presentato ai cronisti con accanto Lipera. E se l'avvocato penalista dovesse conquistare la fascia tricolore, Corona avrà l'incarico di assessore.

"Se diventerò sindaco di questa città, Fabrizio Corona, che veramente certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l'assessore ai servizi sociali del Comune di Catania", l'annuncio di Lipera. "Fabrizio Corona - aggiunge - ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano. L'ho seguito da lontano, da sempre, e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari".

"Non so qui per giocare o fare promozione. Darò voce e giustizia a chi ha bisogno", le parole del Corona-politico.

(Video di CataniaToday)

Corona offre ai cronisti la sua analisi politica e non perde il piglio polemico che lo caratterizza: "Sono assolutamente d'accordo con l'avvocato Lipera quando dice che esistono destra, sinistra e centro. Non esistono i partiti. Abbiano visto come un partito, il M5S, sia riuscito a ottenere ciò che ha ottenuto. Abbiamo visto come tantissimi incapaci e inetti si sono trovati in posizioni importantissime dal punto di vista governativo. Non risparmio nessuno. Parliamo ad esempio dell'ex deputato Di Maio - aggiunge Corona- che è stato ministro degli Esteri, una persona che forse non aveva mai lavorato in vita sua. Oggi esistono le idee e soprattutto chi ci mette il cuore e chi fa le cose per il giusto".