Il governo Meloni affossa il Family Act: "Preferiscono finanziare le squadre di calcio di serie A"

Il governo Meloni, quello che ha una ministra con deleghe alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità, smantella il Family Act, ovvero quella delega, votata quasi all'unanimità nella scorsa legislatura dal governo Draghi, che avrebbe dovuto dare un sostegno organico alle famiglie, alle donne lavoratrici e ai giovani. Ironia della sorte, questo avviene alla vigilia della Festa della Mamma, nei giorni in cui la retorica sulla famiglia e sulla bassa natalità invade il dibattito pubblico. Del progetto ambizioso resta solo l'assegno unico, per ora rifinanziato, mentre il resto finisce in soffitta, ufficialmente perché "superato" dal piano per le famiglie allo studio del governo, in realtà perché non si trovano i soldi per finanziarlo.

"Sarà l’affossamento della legge delega del Family Act il regalo del governo per la festa della mamma. Una riforma nata alla Leopolda, che ha visto la luce con il governo Draghi e che resta la misura a livello economico-finanziario più significativa messa in campo negli ultimi anni per le famiglie e per la natalità". Sono le parole della deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, che commenta a caldo: "Il governo usa la famiglia come un vessillo da sventolare, ma nei fatti per la natalità e le famiglie fa solo danni cancellando una misura che da mesi chiediamo venga pienamente attuata nella parte del sostegno ai giovani, alle famiglie, ai servizi educativi. Per farlo, però, servono le risorse, quelle stesse che il governo dirotta su altro, magari alle società di calcio di serie A. Se veramente Meloni e i suoi ministri avessero voluto dare risposte concrete alle famiglie avevano solo una cosa da fare: prendere il Family act, investire risorse vere e attuarlo. Che a Giorgia Meloni le famiglie stessero a cuore solo in campagna elettorale lo avevamo capito già dall’ultima legge di bilancio quando il governo ha alzato le tasse su pannolini, latte in polvere, seggiolini, facendo pagare un conto salato alle famiglie con figli. Stavolta si e’ superata. Annunciano che cancellano buona parte del family act e si arrampicano sugli specchi per non dire la verità: preferiscono sprecare soldi altrove", conclude.

Roccella: "Era solo un catalogo di bei titoli"

A stretto giro arriva la replica della ministra Eugenia Roccella, che sminuisce: "Noi non siamo di quelli che buttano a mare per pregiudizio le cose fatte da altri governi: ad esempio non solo abbiamo mantenuto l'assegno unico, ma lo abbiamo aumentato di tre miliardi e soprattutto lo stiamo difendendo in Europa dove è sotto procedura di infrazione per il modo in cui è stato costruito. La nostra serietà, però, non può essere strumentalizzata per alterare la verità a scopi elettorali. Che cos'è questo Family Act che ci accusano di non attuare? È un catalogo di bei titoli in cui si dice 'occupatevi di questo e quello'. Nove articoli e più di 38 punti, un elenco di indicazioni generiche ma ampie, per una spesa che si può quantificare in circa 3 miliardi. E la copertura? Solo 19 milioni".

Furfaro (Pd): "Un governo contro le famiglie"

Una versione che non convince Marco Furfaro, esponsabile Welfare del Partito Democratico e capogruppo dem in commissione Affari sociali della Camera: "Un governo contro le famiglie - spiega - questo è il vero volto del governo Meloni. Dopo il reddito di cittadinanza, il fondo affitti e quello contro la morosità incolpevole oggi questa destra affossa anche il Family Act. Una riforma che aveva lo scopo di sostenere famiglie, donne lavoratrici e giovani, approvata all'unanimità dal parlamento nel 2022. Affossata dopo l'ennesima presa in giro sulla pelle degli italiani: prima prorogano di un anno le deleghe firmate da Bonetti e Orlando, poi a pochi giorni dalla nuova scadenza il governo decide di non prorogarle e di fatto fa quello a cui ormai ci ha abituati: taglia sulla pelle di donne, famiglie e persone fragili per finanziare condoni e opere inutili. La riforma era un punto di partenza e prevedeva il sostegno alle spese educative dei figli, l'aumento dei congedi di paternità, il sostegno all'imprenditoria femminile, il sostegno ai liberi professionisti e l'aiuto finanziario ai giovani. Tutte misure che rappresentavano un programma di interventi strutturali che questo governo preferisce cestinare per seguire la loro logica delle mancette".