FdI sbotta con Peppa Pig, ma la Rai non potrebbe trasmettere l'episodio

L'episodio del cartone animato Peppa Pig, dove compare una coppia formata da due mamme, è finito al centro della polemica politica italiana. Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, si è scagliata contro la serie e la Rai affinché non venga trasmesso l'episodio che sta generando tante critiche.

L'attacco di Fratelli d'Italia e Pro Vita

Nell'episodio intitolato, non a caso, "Famiglie", l'amico di Peppa nel descrivere la sua famiglia racconta: "Io vivo con la mia mamma e l'altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l'altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti", conclude Penny Polar Bear. Il motivo di tanta polemica, espresso e rilanciato da Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d'Italia e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera dei Deputati, riguarda il cosiddetto "indottrinamento gender".

"È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l'indottrinamento gender", ha dichiarato Mollicone che poi ha avanzato ua richiesta alla tv italiana: "Per questo chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l'episodio in questione su nessun canale o piattaforma web". Anche Pro Vita si è unita alla battaglia di FdI contro la messa in onda dell'episodio della serie animata. "È intollerabile usare cartoni animati in salsa LGBTQIA+ per influenzare la mente dei bambini e normalizzare situazioni che si fondano sull'ideologia gender", sentenzia il portavoce dell'associazione, Jacopo Coghe.

La risposta della sinistra

Immediata la replica alle parole dell'esponente di FdI. Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, su Twitter ha attaccato FdI che "non ha di meglio da fare che prendersela con Peppa Pig". E poi l'attacco che racchiude una polemica sull'agenda politica della destra in merito ai diritti della comunità LGBTQI+. "Una notizia per loro: le famiglie arcobaleno esistono e fanno parte della vita di tutte e tutte noi. Oscurarle significa vivere fuori da questo mondo. Chiedere la censura preventiva ci ricorda chi sono". Alessandro Zan, il dem promotore della legge sull'omotransfobia che non è passata al Senato, ha riconosciuto in Peppa Pig "un nuovo nemico" che "assedia la nazione", mentre +Europa parla di censura.

La verità sulla messa in onda dell'episodio

Il dibattito sulla messa in onda dell'episodio sembra però pretestuosa al momento. Attualmente la Rai non può trasmettere gli episodi di 'Peppa Pig' che vedono l'ingresso nel cartone animato di un personaggio con due mamme. La Rai, infatti, che acquista il cartone animato per bambini dal 2008 ed ha acquistato anche la serie che contiene gli episodi in questione, a quanto apprende l'Adnkronos, non ha attualmente i diritti di trasmissione in chiaro, perché non sono ancora arrivati a scadenza i diritti per la trasmissione esclusiva su pay tv acquistati da Disney.