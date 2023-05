Lutto nel Pd, è morto Federico Pacciani: aveva 37 anni

Un lutto scuote la comunità dem e tutto il mondo politico locale nel giorno delle elezioni: uno dei candidati al consiglio comunale di Siena nella lista del Pd, Federico Pacciani, è morto a 37 anni. "La nostra comunità democratica è stata raggiunta ieri da una terribile notizia - dice Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd - Federico Pacciani ci ha lasciati. Un ragazzo di grande passione e militanza, che aveva deciso di mettere a disposizione del nostro partito e della comunità senese la sua attenzione e sensibilità e la sua esperienza contro le barriere, in difesa dei diritti, in particolare dei disabili, dei più fragili e delle loro famiglie. Ai suoi cari e a chi ha condiviso con Federico un pezzetto di vita va tutta la mia vicinanza".

Federico Pacciani si era candidato nella lista del Pd a Siena. Lavorava come addetto alla sostenibilità presso la Banca Monte dei Paschi, aveva due lauree in Lettere e Scienze politiche, ed era sempre in prima fila nelle battaglie sui temi della disabilità. Un punto di riferimento, che lascia un grande vuoto. Messaggi di cordoglio arrivano in queste ore da candidati di tutti i partiti.

"Aveva fatto della sua disabilità un valore e un punto di forza tanto da decidere di candidarsi, grazie alla sua passione per la politica, nella lista del Pd", hanno detto in una nota congiunta il partito e la candidata sindaco Anna Ferretti. "Ha dato un contributo fondamentale anche durante la fase di elaborazione dei contenuti programmatici in tema di diritti, disabilità e fragilità. Federico è stato un compagno di viaggio straordinario e ci ha arricchiti tutti con la sua incredibile forza contagiosa. 'Intendo basare la mia campagna sul tema dei diritti di ognuno di noi, a partire dai più fragili, con la speranza di rendere la nostra città un posto miglior per tutti', aveva detto il giorno della presentazione della sua candidatura. Oggi, tutti noi, nel nome di Federico e del suo esempio, abbiamo una responsabilità in più".