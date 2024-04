Pizzarotti lascia +Europa e va con Calenda: "Non posso stare con Cuffaro e con la moglie di Mastella"

L'alleanza tra Emma Bonino e Matteo Renzi, con la nascita della "lista di scopo" Stati Uniti d'Europa in cui confluiranno Italia Viva, +Europa, LibDem, socialisti e Volt, continua ad agitare le acque al centro. Dopo le polemiche dei giorni scorsi con Carlo Calenda, che ha di fatto escluso la possibilità di portare Azione nella nuova alleanza, l'ex sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, lascia i radicali in polemica con la scelta dell'assemblea che ha formalizzato l'alleanza con l'ex premier e si candida con Azione. Una decisione aspettata, dopo il ritiro della mozione con cui lo stesso Pizzarotti proponeva ai radicali di unirsi proprio al partito di Calenda.

"Cari amici e compagni di viaggio - esordisce Pizzarotti sulla sua pagina Facebook - mi rivolgo a voi con il cuore pesante, conscio della delicatezza e della portata della mia decisione. Questo è un messaggio difficile e che non pensavo mi sarei trovato a scrivere, poiché porta con sé un peso emotivo che solo coloro che hanno vissuto la nostra avventura possono comprendere appieno".

"L'alleanza con Italia Viva sta contaminando +Europa"

Nella sua lunga missiva, l'ex sindaco ha motivato la sua decisione: "Fin dall'inizio - spiega - il mio ingresso in +Europa aveva come obiettivo far crescere il partito nei territori e aggiungendo temi, iniziative e intenti nuovi. Tuttavia, negli ultimi tempi, ho assistito a una serie di scelte e di direzioni assunte dal nostro segretario che non riesco a condividere e che, a malincuore, non posso sostenere. Questa alleanza, per me anomala, con Italia Viva sta contaminando l’iniziativa di Più Europa con un modo di intendere la politica - quello di Cuffaro e della Nuova DC con i suoi candidati, della moglie di Mastella o della rete di Cesaro in Campania - poco 'europei' e molto distanti dal nostro modo di fare politica e dalla nostra missione originale".

"L'unico obiettivo è superare il 4 per cento ed eleggere qualcuno"

Pizzarotti cita poi Emma Bonino, che sarà la candidata di punta della lista Stati Uniti d'Europa: "'Non c'è politica senza cultura, altrimenti è solo un consiglio d'amministrazione. In politica non è più scontato metterci degli ideali' diceva Emma Bonino, e per me l'interpretazione senza filtri di questa 'lista di scopo' è proprio che risulta solo un consiglio di amministrazione. Dove non c'è unità di intenti, se non essere eletti, con soggetti che appartengono a famiglie europee diverse, indebolendo i liberali. Le rivoluzioni partono dagli ideali comuni, non da unioni costruite per interesse, e senza prospettive. Lascio la comoda candidatura garantita da presidente di partito, per intraprendere un percorso indipendente, non senza rischi ma in cui credere senza gli imbarazzi per compagni di viaggio che non vorrei avere a fianco. Lascio con la speranza che il partito possa ritrovare la sua bussola morale e tornare al percorso che mi aveva avvicinato".

Il pesce d'aprile

Pizzarotti aveva espresso il suo dissenso in tutte le sedi, ricorrendo anche all'ironia. Il primo aprile, per spiegare la sua contrarietà alla "lista di scopo" aveva pubblicato un post che aveva fatto strabuzzare gli occhi a molti suoi sostenitori, ma si trattava solo di uno scherzo: "Oggi finalmente posso annunciarlo! Sono giorni che si parla che +Europa stia dialogando con Renzi, e che il mio punto di vista sia di allargare questa possibile alleanza. Visto che secondo qualcuno “si è grillini per sempre”, ho deciso di invitare anche Giuseppe Conte al tavolo per la lista Stati Uniti d’Europa. Conte ha accettato entusiasta, ponendo come unica condizione la candidatura di Rocco Casalino capolista al Sud. Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa con Giuseppe Conte, Emma Bonino e Matteo Renzi per delineare i contorni dell"iniziativa. Un nuovo fronte per un"Europa più forte", aveva scritto.

Pizzarotti candidato alle europee con Azione

E il "percorso indipendente" porta Federico Pizzarotti dove lui voleva portare +Europa, ovvero alla corte di Carlo Calenda. A poche ore dalla pubblicazione del post sulle sue pagine social, l'ex sindaco è già alla Camera dei Deputati a fianco al leader di Azione per annunciare la sua candidatura nella circoscrizione elettorale nel Nord-Est: "Tanti non condivideranno questa scelta - spiega - ma le idee e la coerenza non possono venire meno. Lascio una candidatura da presidente di +Europa che nessuno mi avrebbe tolto per tornare in mare aperto, perché penso che le idee e le persone valgano più dei posti".

Calenda: "Dispiaciuto per la scelta di +Europa"

"Io non ha ancora capito cosa sia accaduto con Più Europa. Noi faremo una lista che avrà al primo posto due valori: la qualità dei candidati e la coerenza. Oggi si aggiungono Pizzarotti e altre persone, e Pizzarotti sarà punto di riferimento nel Nord Est", ha detto Carlo Calenda durante la conferenza stampa a Montecitorio. "Io vi dico con tutta franchezza come si faccia a prendere un miscellatore e buttarci dentro Cuffaro e Mastella, shakerarli con i socialisti che andranno nel Pse e metterci anche Iv. Vorrei capire come farà Bonino a essere candidata nel Nord Ovest con Librandi, un imprenditore che dice tutte le sere che non bisogna dare le armi a Kiev e che l'Arabia Saudita, in cui fa affari con Renzi, è un paese liberale. Come ci satrà Bonino con Librandi? Questa non è la lista Stati Uniti d'Europa è una lista fatta in modo discutibile", ha concluso il leader di Azione.