Femministe alla Sapienza per protestare contro Fontana Presidente della Camera

Blitz dei collettivi studenteschi e militanti di Non una di meno all’Università La Sapienza in occasione di un incontro in cui si parlava di diritto della famiglia. Un modo, fa spere chi è arrivati all’università, anche per contestare l’elezione di Lorenzo Fontana a Presidente della Camera. Tra l’altro domani, sempre nell’ateneo romano, era annunciata la presenza come relatore dell'ex parlamentare della Lega Pillon, ma il corteo si è mosso oggi per evitare il sabato, giornata nella quale ci sono meno studenti.

In trecento circa si sono diretti all'aula 5 della facoltà di Scienze politiche dove era in corso il convegno. Circa 150 studenti sono entrati ed hanno contestato l'iniziativa. È stato fatto anche un intervento sull'aborto libero, sull'essere contrari alla famiglia tradizionale e sull'autodeterminazione delle donne”.

Alla protesta hanno partecipato anche le militanti femministe di Non un di Meno che in un post spiegano: "Un convegno in cui tra le altre cose si parla di diritto di famiglia, e a cui sono stati invitati Pillon (lega), Mirella(FI), e Palazzani. Quest'ultima, che nonostante le sue posizioni apertamente antiabortiste è chiamata a parlare di bioetica. Non è questa l'università che vogliamo! La nostra è una università transfemminista dove possiamo esprimere il nostro diritto ad autodeterminarci!".