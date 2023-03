Festa a sorpresa per i 50 anni di Salvini: il duetto con Meloni

Festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini, non lontano da Milano, con due ospiti eccellenti, la premier Giorgia Meloni e il leader di Fi Silvio Berlusconi, che posta su Instagram la foto di tutti e tre sorridenti durante il ricevimento organizzato alla Tenuta dell'Annunziata, hotel con piscina e centro benessere in provincia di Como.

Per raggiungere gli alleati Meloni aveva salutato più in fretta del previsto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: "So che la presidente deve prendere un aereo...", aveva detto il leader della destra israealiana. Si era diffusa la voce di un impegno privato, e così è stato.

È andato in scena anche un duetto canoro: Meloni e Salvini hanno interpretato a modo loro la Canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè (chissà come avrebbe commentato Faber una scena del genere, ndr). A diffondere il video è stato il giornalista Nicola Porro, che su Instagram scrive: "A proposito di crisi di governo".