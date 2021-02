Fico fallisce l'esplorazione, Mattarella: "Nominerò un governo"

Mattarella, al termine dell'infruttuoso mandato esplorativo ha convocato al Quirinale l'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi alle 12 di domani 3 febbraio 2021.

Aggiornamento 21: 35 - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha spiegato tutti i "ragionevoli motivi" che impediscono le elezioni anticipate, ovvero quello di non avere nei prossimi mesi (4/5 mesi) un governo nel pieno delle sue funzioni. Ora il presidente della Repubblica nominerà un governo del Presidente e ha fatto affidamento alle forze politiche perché votino la fiducia "a un governo di alto profilo".

"Le elezioni sono sempre un "esercizio di democrazia" ma l'Italia in questo momento ha bisogno di un "governo nella pienezza delle sue funzioni" per affrontare le "gravi emergenze" che il Paese ha davanti. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella. Dalle consultazioni era emersa come unica possibilità di governo a base politica" un esecutivo che poggiasse sulla "maggioranza che sosteneva il governo precedente. La verifica di questa possibilità ha dato esito negativo". Ha aggiunto Mattarella: "Ora ci son due strade alternative: dare immediatamente vita a nuovo governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti - sanitaria, sociale, economico finanziaria - ovvero elezioni anticipate. Questa seconda strada va attentamente considerata perchè le elezioni rappresentano esercizio di democrazia". Ma, ha aggiunto, "di fronte a questa ipotesi ho dovere di porre in evidenza alcune circostanze che devono far riflettere sull'opportunità di questa soluzione". Mattarella ha voluto "sottolineare come un lungo periodo di campagna elettorale coinciderebbe con momento cruciale per le sorti dell'Italia".

"Avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche per un governo di alto profilo, che non deve identificarsi con nessuna formula politica. Conto al più presto di conferire un incarico per un nuovo governo"