Perché il Governo è una questione di fiducia

È tutta una questione di fiducia, quella che vacilla in questi giorni tra i palazzi romani. Ma che cosa vuol dire “dare la fiducia al governo”?

Nei sistemi parlamentari come quello italiano esistono 3 tipi di fiducia: La prima è su mozione o risoluzione e tra queste c’è quella utilizzata per sancire il sostegno parlamentare alla nascita di ogni nuovo esecutivo.

Poi c’è la fiducia su specifici progetti di legge che in qualche modo ricadono nell’attuazione del programma di governo. Infine il terzo tipo più che di fiducia è di sfiducia. Ovvero mozione di sfiducia nei confronti del governo o di singoli ministri. Se questa fiducia manca, come può accade anche nei migliori rapporti che si rispettino, tutto si rompe e si attraversano lunghe crisi, ma anche brusche interruzioni. Proprio come una coppia insomma.