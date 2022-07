Fiducia a Draghi, cosa succede: la diretta

Oggi si risolve la crisi di governo: l'esecutivo di Mario Draghi è atteso dal voto di fiducia al Senato. Tutti gli aggiornamenti sul voto di fiducia del governo Draghi, in diretta. Questa mattina il presidente del Consiglio Draghi ha tenuto un discorso al Senato, dopo la crisi di governo iniziata con le sue dimissioni della settimana scorsa, rifiutate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Draghi aveva presentato dimissioni dopo che il Movimento 5 Stelle, partito di maggioranza, non aveva partecipato al voto di fiducia sul Decreto Aiuti. Mattarella le ha respinte, invitando il Presidente del Consiglio a rendere conto della situazione alle camere. Oggi è la giornata del Senato, giudicata la più influente: la crisi di governo si deciderà a Palazzo Madama.

Il centrodestra "di governo" si è detto disponibile a un nuovo patto di governo, ma a delle condizioni: "Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il 'patto di fiducia', che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato - con successo ed ha avviato con il nostro leale contributo - gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il centrodestra di governo è disponibile a un 'nuovo patto' di governo e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell'Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il Movimento 5 Stelle e profondamente rinnovato". E' quanto si legge in una nota del centrodestra di governo diffusa mentre è in corso un nuovo vertice a 'Villa Grande' da Silvio Berlusconi con Fi Lega Udc e Nci.

Dopo il discorso di questa mattina, Draghi ha ascoltato le repliche dei partiti. Successivamente agli interventi della Lega, il Presidente del Consiglio ha lasciato l'aula per andare a colloquio nel corridoio alle spalle dell'aula del Senato con i ministri Renato Brunetta, Dario Franceschini, Roberto Speranza e Lorenzo Guerini e con il sottosegretario Roberto Garofoli.

"Siamo stupiti dal discorso del presidente Draghi -commentano dalla Lega - nessun accenno a flat tax e pace fiscale nonostante 50 milioni di cartelle esattoriali già partite o in partenza che rappresentano un’emergenza nazionale. Anche il passaggio sul credito di 1.100 miliardi di magazzino fiscale che l’Agenzia delle Entrate ha nei confronti di cittadini e imprese ci lascia perplessi. In questo momento di grave crisi economica con l’aumento delle bollette e delle materie prime anche alimentari, cosa si chiede? Di rimborsare subito? Se non bastano pandemia e guerra per un rinnovato patto fiscale tra cittadini, fisco e agenzia delle entrate cos’altro dovremmo aspettare?".

Un po' di calcoli: in Senato il numero per ottenere la maggioranza è 161, ma Draghi ha richiesto una larga maggioranza per aver il mandato. Se il governo attuale contava 274 voti, ora i sì sicuri sono solo 99 (Pd e centristi). Due scenari:

Senza il voto di fiducia dei 5 Stelle, il governo potrebbe contare su 212 voti;

Senza Lega ma solo con Pd-centristi-M5s si arriverebbe a 161, una maggioranza risicata lontana dalle richieste di Draghi.

Le prossime tappe: