Filma il voto al seggio e la candidata consigliera lo posta sui social: indagata

Aveva filmato con lo smartphone la sua preferenza sulla scheda elettorale e il video è stato postato sui social da una candidata consigliera alle elezioni comunali di Ancona dello scorso weekend. Per questo, la Procura di Ancona ha deciso di aprire un fascicolo sul caso che vede coinvolta la candidata della lista civica "Diamoci del noi" per la violazione della normativa sulla propaganda elettorale. Riprendere o fotografare la preferenza al voto espressa è vietato. Ed è vietato anche entrare nel seggio con un cellulare acceso.

Domenica scorsa, nel primo pomeriggio, era apparsa sul profilo Instagram della candidata consigliera una storia dove si vedeva una mano mettere la croce sulla scheda elettorale a favore della candidata sindaco del centrosinistra Ida Simonella, poi fare un'altra croce sul simbolo della lista civica "Diamoci del noi" e scrivere Umma Salsabil Jahan, che alla prima tornata elettorale ha ottenuto 146 consensi.

Purtroppo, la storia, nonostante sia stata subito cancellata, non è passata inosservata: qualcuno l'ha ripresa con il cellulare diffondendola poi sui social. È così partita una catena che ha permesso di individuare la diretta interessata.

Il fatto è stato segnalato alla commissione elettorale e ora la pm Irene Bilotta ha avviato accertamenti per capire chi lo ha realizzato e chi lo ha fatto girare. La candidata consigliera è stata indagata a piede libero come atto a sua garanzia. Le è stato sequestrato il cellulare che verrà analizzato da un consulente della Procura, l'analista forense Luca Russo. I voti presi al momento non sono stati annullati e neanche la sua candidatura.