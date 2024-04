Il Governo ricorre al Tar e prova a stoppare la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna

Una polemica che non accenna a spegnersi. Dopo la bocciatura della legge sul "fine vita", da parte del consiglio regionale veneto, oggi arriva un nuovo possibile stop a un'altra iniziativa regionale. Lo scorso 12 aprile la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute hanno infatti depositato al Tar dell'Emilia-Romagna un ricorso contro la Regione per chiedere l'annullamento delle delibere di giunta che davano attuazione al suicidio medicalmente assistito nella regione amministrata da Stefano Bonaccini,

Lo fa rende noto Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia. Le motivazioni, spiega, evidenziano "la carenza di potere dell'ente (Il Corec, lo vedremo dopo ndr)" sul tema "e la contraddittorietà e l'illogicità delle motivazioni introdotte nelle linee guida inviate alle aziende sanitarie". Non è il primo ricorso contro l'iniziativa della Regione. Castaldini aveva già depositato un ricorso analogo nello scorso mese di marzo, insieme a un gruppo di associazioni. Ma qual è il vero oggetto della polemica? Andiamo con ordine.

Quali sono le delibere contestate dal Governo

A febbraio la giunta regionale di Stefano Bonaccini aveva approvato due delibere per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, con l'obiettivo, spiegava la Regione, di colmare il vuoto in materia del Parlamento e di mettere le aziende sanitarie nella condizione di garantire il diritto dei malati sancito da sentenza della Corte costituzionale (n.242/2019).

Tradotto: in Italia esiste da anni un vuoto legislativo a fronte di una sentenza della Consulta che agevola "l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".

In questo vuoto legislativo statale le Regioni si muovono non di rado autonomamente e spesso le leggi sono impugnate da governo e associazioni. In questo caso a venire contestata c'è l'istituzione di un ente ad hoc, il Corec (il Comitato regionale per l'etica nella clinica) che è chiamato a esprimere un parere - anche se non vincolante - sulle richieste dei pazienti. Il ricorso contesta inoltre anche le linee guida inviate alle aziende sanitarie locali che stabiliscono un massimo di 42 giorni tra la richiesta del paziente e l'eventuale esecuzione della procedura farmacologica.

Rimane di fatto il vuoto legislativo con la Consulta che aveva già invitato nel 2019 fa il Parlamento nazionale a legiferare su una disciplina che riguarda la vita e la morte di tutti: a distanza di cinque anni si continua ad andare in ordine sparso e temi delicati, che dovrebbero essere trasversali a tutti i partiti politici, diventano terreni di scontro ideologico. Con buona pace dei diritti di tutti.