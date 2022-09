Flussi elettorali del 25 settembre: così Fratelli d'Italia ha rubato consensi alla Lega

I sondaggi sono stati confermati dall'esito del voto del 25 settembre. Vince il centrodestra, che ottiene la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento, con Fratelli d'Italia che supera gli alleati della coalizione. Il balzo in avanti, in poco più di quattro anni, è impressionante: il partito di Giorgia Meloni passa dal 4,4 del 2018 a circa il 25% alla Camera di queste elezioni. FdI sottrae voti soprattutto alla Lega.

Secondo l’analisi dei flussi dell'Istituto Ixe, c'è un traghettamento delle preferenze verso FdI dalle elezioni del 2018 e quelli della tornata elettorale del 25 settembre. Dei circa 7,2 milioni di voti ottenuti da FdI nelle ultime votazioni, oltre 2,4 milioni di voti arrivano da ex elettori della Lega. Il resto arriva da chi già votava Meloni, ma anche da chi preferiva Forza Italia, M5S e centrosinistra (415 voti).

Venendo al partito di Enrico Letta, circa 4 milioni dei 5,3 milioni di voti ottenuti il 25 settembre, proviene da elettori che nel 2018 votarono per il Pd, mentre la restante parte viene viene colmata da elettori di altri partiti di centrosinistra e da quelli del M5s.

Per quel che riguarda il M5S che ha ottenuto il 15% delle preferenze, che arrivano principalmente dal Sud. Degli oltre 4 milioni di cittadini che hano scelto il Movimento, la fetta più grande è rappresentata dai 3 milioni di elettori che hanno votato per i pentastellati nel 2018.